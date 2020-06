Magazine Carlos Alberto retorna com o famoso banco da Praça repaginado

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2020

Humorista apresenta o programa "A Praça é Nossa", no SBT. (foto: reprodução)

Desde março, Carlos Alberto de Nóbrega e toda a equipe de A Praça é Nossa estão em regime de quarentena, se resguardando do novo coronavírus que assola o Brasil e o mundo.O apresentador, de 84 anos, não vê a hora de retomar as gravações do humorístico que é exibido no SBT, ininterruptamente, desde 1987.

Se nada mudar no cronograma da emissora de Silvio Santos – já que se vive tempos incertos – os episódios inéditos serão gravados no mês de agosto. O portal OFuxico entrou em contato com a assessoria de comunicação do programa, que nos enviou o seguinte comunicado:“Se houver uma liberação para podermos gravar já em agosto, essas seriam as mudanças. Tudo vai depender de como estiver a situação da pandemia nesse período”, dizia o texto.

O tradicional banco da praça também passará por transformações.“Sim, o banco será maior com uma separação de acrílico”, finalizava a mensagem.

