Magazine “Separei para o bem-estar da minha família”, fala Angelina Jolie sobre a separação de Brad Pitt

Por Redação O Sul | 25 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Foto do casamento de Angelina Jolie e Brad Pitt. (Foto: Reprodução/Instagram)

No que diz respeito à atuação e ao cinema, Angelina Jolie teve uma carreira bastante invejável em seus 45 anos. Nascida na realeza de Hollywood (ela é filha de Jon Voight e Marcheline Bertrand), estudou no prestigiado Lee Strasberg Theatre and Film Institute antes de estrelar filmes como Garota Interrompida, de 1999, pelo qual ganhou um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante em 2000, e Changeling, de Clint Eastwood (2008). Em 2011, fez sua estreia na direção, com o longa Na Terra de Amor e Ódio, sobre a Guerra da Bósnia. Mas talvez seja o seu trabalho humanitário com refugiados que a tenha ensinado as maiores lições de todas.

“Eu me sentia uma estudante ao lado deles”, Angelina disse à Vogue. “Aprendi mais com os [refugiados] sobre família, resiliência, dignidade e sobrevivência do que posso expressar.” Mãe de seis filhos, passou quase duas décadas trabalhando com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), primeiro como embaixadora da boa vontade e, a partir de 2012, como enviada especial, por conta de sua dedicação à causa.

A primeira missão de Jolie foi a Serra Leoa nos anos finais da guerra civil que se estendeu de 1991 a 2002. Desde então, ela viajou para países como o Líbano para encontrar crianças refugiadas sírias, o Curdistão iraquiano para destacar as necessidades críticas de 3,3 milhões de refugiados. Iraquianos, Tailândia, onde famílias de Mianmar estão abrigadas em campos de refugiados no norte do país e, mais recentemente, na Colômbia, onde mais de 4 milhões de venezuelanos vivem no exílio.

Do que consiste o papel de enviada especial do ACNUR? Além de chamar a atenção necessária para grandes crises que resultam em deslocamentos populacionais em massa, Jolie representa a agência e o comissário em nível diplomático. “Meu trabalho agora envolve lutar com meus colegas para que os refugiados tenham direitos e proteção, resistam a retornos forçados e pressionem por melhores oportunidades de aprendizado”, explica ela. “O ACNUR é uma agência de proteção. Ajudamos aqueles que fugiram da guerra e da perseguição, que tiveram seus direitos violados “.

Sobre Brad Pitt

Angelina ainda comentou sobre como conseguir sustentar um ambiente saudável para seus filhos após se separar de Brad Pitt. “Separei para o bem-estar da minha família. Essa foi a decisão certa. Eu continuo focada na cura deles. Alguns se aproveitaram do meu silêncio, e as crianças veem mentiras sobre si mesmas na mídia, mas eu as lembro que elas conhecem sua própria verdade e suas próprias mentes. Na verdade, são seis jovens muito corajosos e muito fortes.”

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Magazine