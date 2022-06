Política Datena volta atrás mais uma vez e anuncia que não será candidato ao Senado em São Paulo

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Datena disse preferir continuar defendendo a população da "tribuna que ocupa há tantos anos". (Foto: Datena/Divulgação)

O apresentador de TV José Luiz Datena (PSC) afirmou nesta quinta-feira (30) que não será mais candidato ao Senado por São Paulo com o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL). Em 13 de maio e em outras ocasiões, Datena anunciou que disputaria o cargo de senador.

Nesta quinta, no Palácio da Alvorada, em Brasília (DF), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que apoiava o nome do jornalista para o Senado no Estado. “Eu estou com o Datena lá. Fechei com o Datena. Tá no outro partido. E tem críticas, como tem gente que critica o Tarcísio”, disse.

À tarde, em seu programa na TV Band, Datena agradeceu a Bolsonaro por tê-lo escolhido para a vaga, mas afirmou que prefere continuar defendendo a população da “tribuna que ocupa há tantos anos”.

“Em primeiro lugar, eu queria deixar minha palavra de carinho para com o presidente da República, que hoje de manhã deu uma declaração que tinha me escolhido como candidato ao Senado em São Paulo. E foi isso mesmo que foi acordado. Mas eu pensei bem, e resolvi seguir o meu caminho, mas obrigado a ele por ter confirmado o acordo que aconteceu, não foi por parte dele que não deu certo”, disse.

“De novo, eu confirmei que não tenho dúvida mesmo que posso e devo continuar a defender a população da tribuna que eu ocupo há tantos anos, sempre em nome dela e sempre vivi por ela, vivo por ela, e assim decido continuar vivendo. Aqueles que me convidaram e chegaram a me entusiasmar me entenderão. A política não é meu espaço natural, é possível eu lutar pelo bem comum em muitas arenas que existem aí, estarei sempre com meu público”, completou.

Desistências

O apresentador da TV Bandeirantes já foi filiado a vários partidos nos últimos anos e já foi cotado para concorrer a diversos cargos, sempre desistindo da candidatura na reta final das alianças políticas.

Em 2015, por exemplo, ele chegou a ser anunciado como pré-candidato do Partido Progressista (PP) à prefeitura de São Paulo, mas desistiu da corrida eleitoral em janeiro do ano seguinte.

No ano de 2018, o apresentador chegou a lançar a candidatura dele ao Senado pelo antigo Partido Democratas (DEM), hoje União Brasil, na chapa que elegeu João Doria (PSDB) ao governo paulista, mas também desistiu da candidatura menos de um mês depois do anúncio.

Neste ano, Datena estava filiado ao União Brasil para concorrer ao Senado na chapa do governador Rodrigo Garcia (PSDB), mas migrou a filiação para o PSC e iniciou a aproximação com o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) para ter o apoio de Bolsonaro no Estado de São Paulo.

Lula

Apesar de agora receber apoio do atual presidente da República para entrar de vez na política, Datena disse em entrevista ao UOL no último dia 28 de março que não votou em Bolsonaro em 2018, justificando o voto naquele ano.

Na última vez que participou de uma eleição para presidente, Datena disse que votou em Lula (PT) e que “não é responsável por boa parte do Brasil que está aí”, em crítica aberta ao governo de Bolsonaro.

“Não votei em ninguém [em 2018]. O último cara que votei foi o Lula e depois do Lula não votei mais em ninguém. Só justifiquei. Eu não sou responsável por boa parte do Brasil que está aí”, afirmou.

Na mesma entrevista, Datena chegou a dizer que foi o único apresentador do Brasil que chamou Bolsonaro de “bundão” no ar.

“Eu fui o único cara a dizer para o Bolsonaro, no dia seguinte, que bundão era ele, Jair. Quando ele chamou a gente de ‘bundão’, fui o único cara que disse claramente a ele que ‘bundão’ era ele. Disse uma vez, duas vezes, que Jair era o bundão”, declarou.

