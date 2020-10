Magazine David e Victoria Beckham assinam acordo milionário para documentário na Netflix

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

O documentário também vai mostrar como foi o início do relacionamento do casal. (Foto: Reprodução/Instagram)

David e Victoria Beckham assinaram um contrato milionário com a Netflix para uma série documental sobre a carreira do ex-jogador de futebol, sua história de vida e vídeos e fotos inéditas da família. De acordo com o portal The Sun, o mega-negócio foi fechado por cerca de 16 milhões de libras (aproximadamente 120 milhões de reais).

A série será centrada em David e sua jornada ao estrelato internacional, desde sua história no Manchester United até a decisão de ser dono do Miami CF. Sua esposa, a estilista e ex-Spice Girl Victoria, também fará parte da série documental com seus quatro filhos (Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper). Em declarações ao The Sun, uma fonte disse: “A família de David é formada por grandes arquivistas… eles documentam com orgulho sua carreira desde que ele era um menino e mantiveram todos os recortes de jornais locais, registros escolares e fotos da equipe ao longo dos anos”.

Assim como vídeos da sua juventude, o documentário também vai mostrar como foi o início do relacionamento de David e Victoria. “Não é preciso dizer que David deve se apresentar de maneira brilhante, enquanto os espectadores verão o raciocínio rápido de Victoria. Uma equipe de filmagem também documentará a vida de David agora, o acompanhando ao redor do mundo enquanto ele realiza vários empreendimentos”, acrescentou a fonte.

Entrevistas exclusivas com a família de David também estão programadas para ir ao ar com os filhos Brooklyn, 21 anos, Romeo, 18 anos, Cruz, 15 anos, e a filha Harper, 9 anos, falando sobre a relação com o pai. O primeiro episódio vai trazer imagens de David jogando uma partida de futebol com seu pai, Ted, e deve contar ainda com entrevistas com Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs e Gary Neville sobre como era trabalhar com David. A estreia está marcada para 2022.

