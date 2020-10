Magazine Ator brinca sobre “tensão sexual” entre Jennifer Aniston e Brad Pitt durante live

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

Em janeiro, o ex-casal já tinha deixado os fãs em polvorosa ao serem fotografados se cumprimentando nos bastidores do SAG Awards. (Foto: Reprodução)

Se tem um ex-casal que ainda faz sucesso entre os fãs é Jennifer Aniston e Brad Pitt. Os dois já se separaram há 15 anos, mas uma reunião realizada virtualmente neste ano fez com que os fãs voltassem a sonhar com um possível “revival”.

Quem se divertiu com isso foi Matthew McConaughey, que participou dessa reunião – em que alguns artistas representaram uma cena sexy do filme ‘Picardias Estudantis’ (1982) – e falou sobre a “tensão sexual” entre Brad e Jennifer.

No dia 17 de setembro, Matthew McConaughey participou da vídeo-chamada via Zoom com várias estrelas de Hollywood e presenciou a personagem interpretada por Aniston, Linda, tentar seduzir Brad Hamilton, personagem de Brad Pitt. No vídeo, Jennifer fez seu ex-marido ficar completamente vermelho com a representação da cena sensual.

No programa de Andy Cohen nesta semana, Matthew disse que o momento foi tão “fumegante” para os atores da vídeo-chamada quanto foi para os fãs.

No ‘Watch What Happens Live with Andy Cohen’, uma fã chamada Danielle perguntou para Matthew sobre aquele momento: “Você conseguiu sentir a tensão sexual entre Jennifer Aniston e Brad Pitt?”. Matthew começou a rir e respondeu: “Se eu consegui sentir o calor através da tela? Era tão palpável, tão palpável”, brincou o ator. “Eu percebi isso depois. Isso porque muitas notícias eram sobre isso… sobre eles. Na verdade, não percebi nada na tela. Mas foi um bom tópico no dia seguinte”, revelou Matthew.

No vídeo, que também reuniu Shia LaBeouf, Julia Roberts, Jimmy Kimmel, John Legend, Henry Golding, Dane Cook e a estrela do filme original, Sean Penn, Matthew pode ser visto sorrindo enquanto Morgan Freeman narra a cena da personagem Linda tirando a parte de cima do biquíni e descrevendo o personagem de Pitt segurando seu seio nu. “Oi Brad, você sabe como sempre achei você fofo”, disse Jennifer Aniston interpretando Linda. “Você é tão sexy”. Ao contrário da atriz Phoebe Cates, Aniston não fez topless, claro, mas foi uma das partes mais divertidas da leitura do roteiro e os seguidores não pararam de comentar sobre o ex-casal.

O dinheiro arrecadado com a reunião foi para a instituição de caridade CORE, que tem ajudado a alimentar e fornecer recursos às comunidades carentes duramente atingidas pelo coronavírus. Mesmo antes de a leitura começar, Jen e Brad fizeram os fãs ficarem animados quando Brad entrou na ligação e disse “oi” para Julia Roberts – a chamando de J.R. – depois olhou para a tela e viu Jennifer. “Oi, Aniston!”, ele disse com um sorriso e ela sorriu de volta, respondendo “Oi Pitt!”. Brad perguntou ainda: “Como você está?” e ela respondeu: “Bem querido, como você está?”. No início do ano, em janeiro, o ex-casal já tinha deixado os fãs em polvorosa ao serem fotografados se cumprimentando nos bastidores do SAG Awards, premiação do Sindicato dos Atores, onde ambos saíram vencedores em suas categorias.

