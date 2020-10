Magazine Jennifer Lopez diz ter sido rotulada como “empregada” na carreira de atriz

31 de outubro de 2020

A cantora falou da luta dela e de sua empresária para um salário justo por seu trabalho. (Foto: Reprodução)

Jennifer Lopez falou sobre seus principais desafios ao decidir investir em sua carreira como atriz na Hollywood dos anos 90. A artista disse em participação no evento ‘Variety’s Power of Women Conversations’ que só recebia oferta de papeis de empregadas domésticas e falou sobre sua luta salarial nos bastidores da comédia romântica ‘O Casamento dos Meus Sonhos’ (2001), com Matthew McConaughey.

“Fui rotulada como ‘empregada’ ou ‘lavadora de pratos’”, contou a atriz sobre os primeiros papéis ofertados a ela. “Eu falei, ‘não quero fazer isso’. Precisei me livrar desse rótulo até que alguém me colocasse em uma comédia romântica, acho que foi ‘O Casamento dos Meus Sonhos’, do Adam Shankman”.

Ela lembrou da dificuldade dela e de sua agente em conseguir o papel e depois da luta na negociação de seu salário, mesmo com ela já sendo uma diva da indústria da música.

Em 1999, dois anos antes do lançamento do filme, ela lançou seu primeiro disco ‘On The 6’. Em 1997 ela havia estrelado a cinebiografia ‘Selena’ e em 1998 o policial ‘Irresistível Paixão’. Ainda assim, houve resistência por parte dos produtores da comédia romântica em pagar o montante pedido por ela.

“A minha agente pediu um determinado valor que achava que eu merecia, mas eles estavam tentando nos dobrar”, contou a celebridade. “Então o Adam foi um dia em uma sessão de autógrafos do meu disco que estava dobrando a esquina e depois falou com os produtores, ‘paguem o quanto ela quiser’”.

