Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

avid e Victoria Beckham no Villa Stéphanie, uma espécie de hotel, spa e centro de saúde. (Foto: Reprodução/Instagram)

Victoria Beckham começou o sábado (26) compartilhando com seus milhões de seguidores fotos de sua estadia no Villa Stéphanie, uma espécie de hotel, spa e centro de saúde em Baden-Baden, que fica próximo à Floresta Negra, na Alemanha. Um programa de sete noites começa por £ 3.430 (cerca de R$ 24, 3 mil) por dia – e por pessoa. A estilista está hospedada com o marido, o ex-jogador de futebol David Beckham.

A inglesa divulgou imagens com look esportiva, ao lado de Beckham e de seus momentos de relaxamento, além do pôr do sol.

De acordo com o jornal britânico “Daily Mail”, o casal foi para a Alemanha para fazer o programa de reforço imunológico, o tratamento inclui terapia com ozônio; sessões de inalação de oxigênio e massagem linfática. Também constam treinamento pessoal e atividades físicas (pense em hidroginástica, ioga e caminhadas).

Com apenas 15 quartos e suítes, o Villa Stéphanie diz ser “um serviço de ‘alta-costura’ para quem quer experimentar o melhor e obter resultados eficazes a longo prazo com a máxima privacidade e discrição”. Segundo o “Daily Mail”, a dupla teve um encontro com um nutricionista no dia da chegada para uma consulta de análise de preferências e necessidades pessoais, que resultou num cardápio individual com pratos cheios de vegetais e peixes.

