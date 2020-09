Magazine Atriz se caracteriza como Madonna e pede papel em filme biográfico

26 de setembro de 2020

Anne Winters se caracteriza como Madonna. (Foto: Reprodução/Instagram)

Anne Winters começou uma campanha em seu Instagram para tentar viver Madonna nos cinemas, no filme biográfico que será dirigido pela cantora.

A atriz, que ficou conhecida por interpretar Chlöe em 13 Reasons Why (Os 13 Porquês, em português) compartilhou uma série de fotos caracterizada como a cantora e impressionou pela semelhança.

“Lotem o Instagram da Madonna, gente! Eu quero interpretá-la em seu filme biográfico. Me disseram minha vida inteira que eu sou parecida com a Madonna jovem, eu atuo, eu canto, eu pareço com ela… fala sério”, escreveu ela em uma das legendas.

Em outra, explicou: “Por causa da Covid os testes e indústria do cinema tem estado muito difícil, então estou tentando uma nova tática”.

Horas depois da primeira postagem, Anne compartilhou um vídeo dos bastidores de sua caracterização e celebrou ter sido seguida por Madonna no Instagram.

Anne tem 26 anos e começou a atuar em 2009. Na TV, passou por séries como Liv & Maddie, The Fosters e Wicked City. Em 2017, ganhou um Daytime Emmy por seu papel como Mia na série Zac & Mia como Atri Principal em uma Série Dramática Digital.

