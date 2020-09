Magazine “Espero que as pessoas me deixem envelhecer com todas as minhas rugas”, diz Xuxa

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Xuxa acaba de lançar seu livro autobiográfico, "Memórias", em que conta sua história, conquistas e dificuldades. (Foto: Reprodução/Instagram)

Quem cresceu na década de 1980 e 1990, normalmente se recorda de Xuxa como a rainha inatingível que chegava e ia embora de uma nave todas as manhãs na TV. Mas a versão 2020 da apresentadora lembra muito pouco a mulher aparentemente ingênua, que conquistou crianças e adultos por todo o Brasil e América Latina. Aos 57 anos de idade, mais madura, belíssima, e sem papas na língua, ela acaba de lançar seu livro autobiográfico, Memórias (Globo Livros), em que conta sua história, conquistas e dificuldades.

Nascida em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, Xuxa trata no livro de temas felizes, alguns nem tanto e outros bem duros. Ela não se poupa e não poupa detalhes do passado ao relatar os abusos que sofreu na infância, por exemplo. De maneira crua e dura, surpreende ao reviver, com detalhes, o sofrimento que passou. E diz que o faz por um motivo nobre: ajudar quem também está passando por isso.

“Depois que virei mãe, me senti na obrigação de falar. Acho que você quer proteger todas as ‘Sashas’ do mundo. Sei que é impossível, mas é o que se passa na minha cabeça. Quero que o mundo da minha filha, da minha neta, seja melhor. E, quem sabe, eu me expondo alguém crie coragem para denunciar mais um doente, um criminoso desses? Já terá valido a pena”, avalia.

Outra parte considerável do livro é dedicada a assuntos relacionados a veganismo e proteção aos animais. Ela adotou a dieta e estilo de vida que elimina completamente alimentos e produtos de origem animal há quase três anos –embora seja vegetariana desde a adolescência – e conta que até a vida sexual melhorou com a mudança.

Nesses mais de 40 anos de carreira, a apresentadora, atriz, cantora, filantropa e ex-modelo ainda denuncia a cobrança pela “eterna juventude”, a vontade de ser avó e se posiciona, fortemente, contra a homofobia e outros preconceitos. Revela ainda detalhes da cumplicidade com a mãe, Alda, da chegada da filha, Sasha, e dos relacionamentos midiáticos que teve com Ayrton Senna e Pelé.

“Falar sobre meus ex é sempre estranho. Sei que é minha história, mas tem a vida de outras pessoas envolvidas. Não falar deles também seria apagar minha história, então, tentei achar esse meio termo”, relata na entrevista.

Esses pontos do passado ficaram lá, já que ela está feliz à beça com o marido Junno Andrade, com quem afirma, categoricamente, que quer passar o resto da vida. “Ju é minha música, é a risada mais gostosa, é o colo que foi feito pra mim, é o cheiro mais perfeito, é o sexo para o meu tamanho e forma”, derrete-se.

Memórias tem prefácio escrito por Rita Lee, a quem Xuxa define como uma “espécie de guru para todos nós, artistas”, e toda a renda que ela obter será doada à Aldeia Nissi, em Angola, e a santuários que resgatam bichos de maus-tratos no Brasil. Lançado há menos de uma semana, o livro já teve mais de 100 mil unidades vendidas e está em primeiro lugar nas livrarias e e-commerces de todo o país.

