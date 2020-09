Magazine Giovanna Antonelli aposta em biquíni com brilho e barriga rouba a cena

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Giovanna Antonelli teve seu corpo muito elogiado na web. (Foto: Reprodução/Instagram)

Giovanna Antonelli ousou no look para se bronzear neste sábado (26). De biquíni brilhoso, a mãe de Pietro, de 15 anos, fruto de seu antigo relacionamento com Murilo Benício, roubou a cena ao deixar em evidência sua barriga sequinha. “Botei pra Brilhar nessa tarde de sábado nublado!”, avisou a atriz, que ainda usou a hashtag “Bem abusada”.

“Um corpo é um corpo, não é mesmo?”, apontou uma seguidora da artista de 44 anos. “Incrível como o tempo só te valoriza”, elogiou outro fã. “Beleza que o tempo não vai levar”, concordou mais um. “Que barriga é essa, meu Deus? Luxo puro”, afirmou outra internauta. “Que corpão heim! Isso porque tem 3 filhos”, lembrou mais uma, referindo-se também às gêmeas Sofia e Antonia, que escolheram um tema inusitado para a festa de 9 anos. As meninas são frutos do atual relacionamento da atriz com o diretor Leonardo Nogueira.

Procedimentos estéticos

Dona de uma beleza natural, Giovanna Antonelli assume que gosta de dar uma forcinha para a genética. “Adoro tecnologia. Tudo o que a minha dermatologista quer usar, furar, fazer, eu deixo porque ela é muito boa. Ela é empenhada em manter tudo muito natural. Faço procedimentos [estéticos] há 20 anos”, garantiu.

Eliminou diástase em cirurgia

Apesar de ostentar a barriga chapada, fruto de alimentação equilibrada e muitos exercícios físicos, Giovanna Antonelli precisou recorrer a uma cirurgia para voltar a sua antiga forma depois de engravidar pela segunda vez. E engana-se quem pensa que a artista fez o procedimento por estética. Giovanna se submeteu a uma cirurgia para corrigir uma diástase, um afastamento dos músculos do abdômen.

Síndrome do pânico

Ao participar neste sábado (26) ao lado de Reynaldo Gianecchini do programa “É de Casa”, Giovanna se divertiu ao ouvir do amigo declarações sobre seu medo ao voar de avião. “Viajar de avião ao lado dela é uma das coisas mais engraçadas do mundo. A gente tava sentado um ao lado do outro, mas com o corredor no meio. Aí quando o avião começa a subir, a maluca começa a gritar. E se der uma turbulência, ela começa a gritar sem pudor! Ela vai, pega a minha mão e grita: ‘Ai, meu Deus! Eu não quero desencarnar!'”, recordou o ator. Giovanna tratou de afirmar que, agora, não passa mais por isso: “Ele nunca mais viajou comigo ultimamente. Ele vai se surpreender pra melhor”. Em uma entrevista antiga, a artista contou que também já sofreu com a síndrome do pânico, mas conseguiu se curar. “Sofri com síndrome do pânico 20 anos atrás e, provavelmente, desenvolvi déficit de atenção, mas meus pais não perceberam isso na época. Lembro de ter me sentido muito acuada, indefesa”, relembrou.

