Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Cauã revela truques e manias para garantir uma boa noite de sono.

Como é uma noite de sono com Cauã Reymond? O artista lançou uma parceria com o Calm, aplicativo especializado em meditação e histórias para relaxar antes de dormir. O protagonista da próxima novela das 9, que é conhecido pela rotina de vida saudável, narrou um conto de 30 minutos chamado “Deslumbramento” sobre os mistérios do universo. Logo no início da gravação, o ator convida os ouvintes para dormir com ele, por isso o Purepeople conversou com produtor para saber como seria uma noite de sono com Cauã Reymond. Confira!

Cauã Reymond conta ter algumas manias na hora de dormir. “Gosto do quarto muito escuro. Me incomoda muito o vermelho do ar-condicionado ou da TV, cubro tudo. Ao longo do tempo, fui encontrando as melhores formas de dormir, por isso evito assistir televisão no quarto – o que é difícil-; procuro meditações guiadas ou histórias como a que conto no Calm… Tudo isso me ajuda a baixar o meu ritmo e diminuir o meu fluxo de pensamentos”, detalha o artista, que acaba de completar 40 anos.

Não usa pijama

Cauã Reymond revela não ter o costume de usar pijama na hora de dormir. “Gosto de usar uma roupa mais velha. (risos) Eu não uso pijama. A camiseta vai ganhando a sua forma ao longo dos anos, por isso gosto de vestir isto para dormir. É basicamente este o meu look! Mas minha filha já me deu um pijama que era igual ao dela, então, neste caso uso sim! Estou aberto para novidades (risos)”, brinca o ator, que pretender ser pai novamente.

Comer 2 horas antes de dormir

Cauã Reymond entrega técnica para melhorar a qualidade do sono. De acordo com o artista, prestar atenção na alimentação antes de dormir é essencial. “Evito comer alimentos pesados, bater um pratão mesmo antes de dormir. Mas eu janto! Sou essa pessoa que gosta de ingerir arroz, feijão e entre outros à noite. Na pandemia, essa rotina é mais fácil, mas, quando voltar as gravações, pretendo manter esta rotina de 2 horas antes de dormir”, descreve.

Exercícios

Cauã Reymond varia bastante a rotina fitness, porém prefere se exercitar pela manhã para evitar ficar muito agitado à noite e prejudicar o sono. “Estou treinando todos os dias de manhã e vario bastante as séries. Tem vezes que trabalho mais o aeróbico, força e entre outros. Se fiz costas hoje amanhã irei exercitar a perna. Como a gente fica muito em casa por causa da pandemia, começamos a estabelecer lugares e redes de segurança para fazer atividades. Malho com um personal trainer que dá aula para uma pessoa por vez… Às vezes, faço o exercício com o meu irmão”, avalia.

