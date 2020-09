Magazine Bruno Gagliasso faz tatuagem em homenagem ao seu filho Zyan

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Buno faz tatuagem pra Zyan. (Foto: Reprodução/Instagram)

Bruno Gagliasso decidiu tatuar o nome do terceiro filho, Zyan! O ator fez a tatuagem na parte externa da mão, próxima a uma rosa com traços delicados que ele já tem. A responsável pelo desenho foi Sabrina Conde. Apaixonado por tatuagens, o marido de Giovanna Ewbank – que flagrou um momento de carinho entre Bless, de 6 anos, e o irmão caçula – também tem homenagens aos dois filhos mais velhos espelhadas pelo corpo.

Tatuagens para Títi e Bless

Chissomo, atualmente com 7 anos, está “registrada” no corpo do pai em dois desenhos: no peito, ele tem o nome da menina em caixa alta e, no antebraço, fez um desenho realista de um retrato com ela no colo. Já o filho do meio, Bless, foi retratado no braço do pai.

Exposição dos filhos

Dedicado ao cuidado com os herdeiros, Bruno adora compartilhar fotos com os três nas redes sociais. Em entrevista recente, comentou a decisão de expor na web tais momentos. “Seria melhor mostrarmos uma foto tirada por nós do que ter paparazzi na nossa porta. Então, esconder o Zyan não faria sentido. Não adianta, somos pessoas públicas. Se andasse com uma sacola na cabeça do meu filho, a curiosidade só aumentaria”, argumentou o ator.

Casa na árvore

Durante o período de isolamento, o ator e o sogro, Roberto Baldacconi, se uniram para um projeto especial na casa da família. Títi, Bless e Zyan terão uma casa na árvore, cuja obra já foi visitada pela apresentadora. Segundo Gagliasso, o presente para os filhos tem uma relação com sua infância. “Tenho lidado com memórias afetivas fortes. Enquanto dou vida a esse projeto, lembro-me de uma das coisas que mais brinquei durante a infância, quando fiz uma casa na árvore com o meu pai, no sítio de uma tia, no interior de Minas”, indicou o pai de três.

Surubão de Noronha

Em seu Twitter, Gagliasso fez piada sobre um boato envolvendo o arquipélago de Fernando de Noronha que dominou a web em 2019. “Eu tenho muita dificuldade de negar o ‘surubão de Noronha’, porque é uma história muito divertida se fosse real. Mas devo frustrá-los. Sou um pai de família apaixonado pela Giovanna sem tempo pra farra. Não me cancelem”, escreveu o ex-global. Na rede social, Anitta ainda interagiu com o ator. “Se esse ‘surubão’ existisse e ninguém tivesse me chamado eu iria ficar bolada”, opinou a cantora.

