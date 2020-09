Magazine Sthefany Brito muda os hábitos alimentares na gravidez

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2020

Sthefany Brito está grávida pela primeira vez. (Foto: Reprodução/Instagram)

Sthefany Brito, 33 anos de idade, relatou uma mudança em seus hábitos alimentares durante a gravidez do primeiro filho. Casada com o empresário Igor Raschkovski, o casal terá um menino que vai se chamar Antonio Enrico.

“Na gravidez, vou contar, tenho batido pratão (risos). Comida caseira mesmo com direito a arroz, feijão…”, contou a atriz em uma live no Instagram. De acordo com Sthefany, que atualmente pode ser vista na edição especial de Flor do Caribe, exibida na faixa das 18h da TV Globo, ela mantém a gula controlada. “Às vezes, bate a vontade de um doce e eu como.”

Ela também notou diferenças em seu paladar durante a gravidez. “Das coisas que a maternidade me despertou: ando enlouquecida, apaixonada por feijão. Gostava antes, sim, mas se não tinha era ok. Agora, o almoço gira em torno do feijão. Vai chegando a hora do almoço, já vou sentindo o gosto dele na boca”, contou em seu Instagram Stories.

