Por Redação O Sul | 16 de maio de 2022

A última edição presencial do evento, realizada em 2019, recebeu mais de oito mil visitantes e registrou cerca de R$ 9 milhões em negócios. Foto: Divulgação/FBV Foto: Divulgação/FBV

A 9ª Feira Brasileira do Varejo (FBV), que acontece nos dias 24, 25 e 26 de maio no Centro de Eventos da FIERGS, em Porto Alegre, irá marcar o retorno do evento de forma presencial, reunindo grandes nomes e empresas do setor varejista. A feira oportuniza aos empresários, fornecedores, consultores e lojistas a realização de negócios, divulgação de produtos e serviços, além de integrar os segmentos e auxiliar na construção de uma rede de contatos.

A edição deste ano terá quatro pilares: FBV Tech, FBV Soluções, FBV Moda e FBV Negócios. “Esses temas irão pautar ações e debates relacionados a tecnologias, modelos de negócios, moda, franquias e serviços. É o momento de chancelar que a mudança chegou e veio para ficar”, afirma Arcione Piva, presidente do Sindilojas Porto Alegre, que realiza o evento.

Com o objetivo de qualificar os lojistas, a FBV ainda apresentará tendências e o que há de novo no mercado do Brasil e do mundo. Além do Congresso Brasileiro do Varejo, que reúne referências nacionais e internacionais do setor para compartilhar conhecimentos sobre empreendedorismo, gestão, liderança, marketing, entre outros, a feira ainda vai contar com mais de 80 expositores e atrações inovadoras.

Dentre as novidades está a Trend Store Space, um espaço que possibilitará aos visitantes uma experiência completa de um ponto de vendas com processos construídos a partir de soluções tecnológicas. Já o Varejo Now, organizado pelo Co.nectar Hub, primeiro ambiente de inovação com foco no varejo criado pelo Sindilojas, vai contemplar projetos que desafiarão os participantes, como o Like A Boss, maior competição de startups do Brasil, o HackLab, uma maratona de inovações para conectar o varejo físico ao ambiente digital, e a Rodada de Negócios, que busca colocar em contato empresas e startups, com foco na conversão de negócios.

As inscrições para a FBV são gratuitas e podem ser realizadas pelo site www.feirabrasileiradovarejo.com.br.

