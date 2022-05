Acontece Evento do Sindicato das Agências de Propaganda do RS com o publicitário Luiz Lara é adiado

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2022

O Sinapro RS (Sindicato das Agências de Propaganda no Estado do Rio Grande do Sul) informou que o evento “É hora de atualizar o sistema”, previsto para ocorrer na terça-feira (17), foi transferido para o dia 14 de junho.

A mudança de data ocorreu porque o palestrante convidado Luiz Lara testou positivo para a Covid-19. Um dos principais publicitários do Brasil, ele é o fundador da agência brasileira Lew Lara.

As inscrições já realizadas permanecem válidas para a nova data. O evento ocorrerá na ESPM em Porto Alegre.

