Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

O valor representa um crescimento de 15% em relação ao primeiro trimestre de 2021. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Banrisul atingiu, no primeiro trimestre de 2022, carteira de crédito no valor de R$ 42,4 bilhões, crescimento de 15% frente ao primeiro trimestre de 2021 e 3,3% frente ao trimestre anterior, impulsionado, sobretudo, pelo crédito consignado, crédito rural e financiamento imobiliário. Com relação ao lucro líquido, o Banrisul registrou o montante de R$ 164,1 milhões no período, refletindo, especialmente, o crescimento das receitas de tesouraria, o aumento das receitas de prestação de serviços e de tarifas bancárias, além de um menor volume de tributos sobre o lucro.

A carteira de crédito alcançou R$ 42,4 bilhões em março de 2022, representando crescimento de R$ 1,3 bilhão, equivalente a 3,3% na comparação com dezembro de 2021. No período, o Banrisul fomentou o desenvolvimento econômico, social e tecnológico de maneira sustentável, visando a manutenção e crescimento das empresas e a consequente geração de emprego e renda.

No primeiro trimestre de 2022, foram concedidos R$ 180,9 milhões nas linhas de capital de giro com garantia de Fundos Garantidores, voltados aos pequenos negócios que contam adicionalmente com capacitação empresarial, conteúdos digitais e consultorias em gestão, para que o cliente tome o crédito de maneira consciente, tenha acesso à educação financeira e promova melhorias na gestão da empresa.

O crédito comercial pessoa física atingiu R$ 23,7 bilhões em março de 2022, aumento de 2,5% em três meses. A evolução foi influenciada, especialmente, pelo crescimento das operações de crédito consignado, que alcançaram o montante de R$ 18,9 bilhões em março de 2022.

As operações de crédito comercial pessoa jurídica, em março de 2022, apresentaram crescimento de 4,5% nos três primeiros meses do ano, atingindo saldo de R$ 7,5 bilhões – especialmente devido ao aumento das linhas de capital de giro.

Agronegócio

O agronegócio com foco no crescimento dos pequenos e médios produtores é uma das bases da missão do Banrisul. A partir de recursos próprios e repasses de linhas do BNDES, o Banco tem se consolidado como uma das principais instituições financeiras que apoiam o agronegócio gaúcho nas mais diversas culturas. O saldo da carteira de crédito rural, em março de 2022, alcançou R$ 5,0 bilhões, aumento de 3,4% em relação a dezembro de 2021.

O Banrisul iniciou, em 2021, o movimento de fortalecer sua presença e atuação em regiões estratégicas do Estado, com a abertura dos Espaços Agro Banrisul. Nesses pontos, é oferecido espaço físico customizado, com atendimento personalizado, apoio técnico e orientação financeira para os produtores.

Captação

Os recursos captados, constituídos por depósitos, recursos em letras e dívida subordinada, e os recursos administrados, alcançaram R$ 80,9 bilhões em março de 2022. Estes recursos são compostos, principalmente, em 58,2% de depósitos a prazo, 18,5% de recursos de terceiros administrados e 14,3% de depósitos de poupança.

Com o objetivo de diversificar fontes e gerar funding para o crédito rural, o Banrisul iniciou, em 2021, a captação de recursos por meio de Letra de Crédito do Agronegócio (LCA). Para clientes pessoa física, a LCA permite aplicação financeira com rentabilidade isenta de Imposto de Renda. O montante captado totalizou R$ 415,8 milhões, em março de 2022.

Canais digitais

A transformação digital no Banrisul visa oferecer ao cliente sempre a melhor experiência e segue em constante crescimento. No primeiro trimestre de 2022, do total de transações feitas no Banco, 80,5% das operações realizadas ocorreram por canais digitais, avanço de 2,9 p.p., considerando os canais disponíveis (digitais, ATM, correspondentes, caixas e Banrifone), ante 77,6% no mesmo período de 2021.

Nos três primeiros meses de 2022, os canais de Internet Banking (Home e Office Banking) e Mobile Banking (Minha Conta, Afinidade e Office App, acessados por meio do aplicativo Banrisul Digital), tiveram, incluindo operações por Pix, 126,5 milhões de acessos, 29,5% superior ao mesmo período de 2021, uma média de 1,4 milhão de acessos diários. O total de operações realizadas nesses canais apresentou aumento de 14,8%. Dentre essas, a quantidade de transações financeiras foi 52,1% superior e o volume transacionado 21,5% maior, se comparados ao mesmo período de 2021.

No primeiro trimestre de 2022, foram implantadas diversas melhorias nos canais digitais, voltadas a ampliar a oferta de produtos e serviços e qualificar a experiência dos usuários em nossas plataformas digitais.

Cartões de crédito

O Banco encerrou o primeiro trimestre de 2022 com uma base de 1,2 milhão de cartões de crédito, nas bandeiras Mastercard e Visa. No mesmo período, foram realizadas 21,9 milhões de transações, o que possibilitou a movimentação financeira de R$ 2,0 bilhões, respectivamente 14,4% e 18,7% superior ao mesmo período de 2021. As receitas de crédito e de tarifas com cartões de crédito e com cartões BNDES somaram R$ 110,5 milhões no período.

Rede de adquirência Vero

A Vero encerrou o período com 136,1 mil estabelecimentos credenciados ativos com transações nos últimos 12 meses. Nos três primeiros meses deste ano, foram capturadas 102,3 milhões de transações, das quais 72,1 milhões com cartões de débito, aumento de 25,8% em relação ao primeiro trimestre de 2021; e 30,3 milhões de transações com cartões de crédito, 27,9% superior a igual período de 2021. Em volume financeiro, o valor transacionado totalizou R$ 9,7 bilhões, refletindo crescimento de 23,5% frente ao mesmo período de 2021.

Seguridade

No primeiro trimestre de 2022, foram disponibilizadas novas funcionalidades na jornada de Previdência no aplicativo Banrisul Digital e o lançamento do produto BanrisulPrev Qualificado.

A arrecadação de prêmios de seguros, contribuições de previdência e títulos de capitalização atingiu, nos primeiros três meses de 2022, R$ 620,4 milhões, crescimento de 6,9% em comparação ao mesmo período do ano anterior. As receitas totais atingiram R$ 73,2 milhões, evolução de 4,5% em relação ao primeiro trimestre de 2021, sendo que as receitas de comissões de corretagem alcançaram R$ 59,8 milhões no período. Em março de 2022, as operações ativas de seguridade totalizaram 2,3 milhões de contratos.

Investimentos tecnológicos e inovação

No primeiro trimestre de 2022, o Banrisul manteve firme o compromisso cada vez maior com segurança da informação. Foram investidos R$ 57,3 milhões em transformação digital e ampliação da infraestrutura de tecnologia da informação.

A disponibilização de novos produtos, serviços e modelos de negócios, assim como a busca permanente pela inovação são a essência do dia-a-dia da instituição, para que o Banco seja mantido forte, confiável e competitivo.

Foi lançado no Banrisul Digital um novo produto de crédito para os clientes que desejem antecipar seus saques aniversários do FGTS, com a jornada de contratação totalmente digital. As seções de investimentos, previdência e de gestão de limites de crédito também passaram por melhorias visando facilitar a apresentação de informações e usabilidade.

Sustentabilidade

Durante o primeiro trimestre de 2022, o Banrisul permaneceu aprimorando as práticas de sustentabilidade com mecanismos mais robustos de governança, consolidadas por meio do Comitê de Sustentabilidade e na construção de nossa Agenda Estratégica de Sustentabilidade, que irá nortear as ações para os próximos anos.

Também está sendo exercida uma ação contínua nos projetos de mitigação da emissão de gases de efeito estufa, com foco no projeto de energia renovável, onde disponibilizamos produtos de crédito voltados à sustentabilidade e à minimização dos efeitos de fenômenos climáticos. Na linha de CDC Sustentabilidade foram realizadas 2,3 mil operações, no período, totalizando R$ 90,0 milhões em crédito, 166,0% superior ao mesmo período de 2021.

