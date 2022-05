Acontece Volvo Car Brasil inaugura o primeiro carregador rápido em estradas

Por Redação O Sul | 13 de maio de 2022

Com investimento de R$ 10 milhões na primeira fase, o eletroposto rápido da Volvo para modelos elétricos é gratuito e já está funcionando no trecho entre São Paulo (SP) e Curitiba (PR). Foto: Pedro Dantas/Divulgação Foto: Pedro Dantas/Divulgação

Para marcar o início de mais uma fase inédita para a Volvo Car Brasil, Luis Rezende, head do Latin America Hub, e João Oliveira, diretor-geral de operações e inovação, pegaram a estrada para testar e inaugurar o primeiro carregador rápido que a marca instala no Brasil. A bordo do Volvo C40 Recharge, eles dirigiram de Curitiba (PR) a São Paulo (SP) para mostrar que agora é possível fazer viagens interestaduais a bordo de um modelo 100% elétrico.

“Esse é só o começo. Nosso plano é ousado e muito abrangente, vamos colocar carregadores rápidos por todo o Brasil para permitir as viagens intermunicipais e interestaduais para os proprietários de veículos elétricos. E isso vale tanto para quem é cliente da Volvo, como também de outras marcas”, afirma Luis Rezende.

A viagem dos executivos marcou a inauguração do eletroposto Volvo no km 500 da Rod. Régis Bittencourt, no município de Cajati (SP). Com 150 kWh, é capaz de carregar um modelo elétrico como o XC40 Recharge em cerca de 45 minutos. E o melhor, a utilização é gratuita tanto para clientes Volvo como para os de outras marcas, abrangendo todos os modelos que possuem o conector CCS2 (tipo 2).

“Estamos superfelizes. Não é sempre que conseguimos realizar esse tipo de coisa, mas poder viajar com o carro elétrico e recarregar no nosso primeiro eletroposto rápido comprova aquilo que queríamos desde o início: possibilitar a todas as pessoas as viagens com os carros elétricos”, destaca João. “Viemos pessoalmente para mostrar que, a partir de agora, isso é possível. E ainda fomos além, saímos de Blumenau, recarregamos em Curitiba e depois seguimos para o eletroposto em Cajati. Muito em breve outras estradas irão receber esses carregadores para possibilitar viagens a mais pessoas.”

Para evitar interrupções e fornecer um serviço de qualidade aos clientes, o eletroposto Volvo tem monitoramento 24 horas e sete dias por semana através de câmeras e dados do carregador. Todos os eletropostos da Volvo estarão no Waze com o nome de Eletroposto Carga Rápida Volvo.

Plano de instalação de carregadores rápidos

Pioneirismo, ousadia e compromisso com o meio ambiente. Não é de hoje que a Volvo Car Brasil é a marca que mais investe em infraestrutura e eletrificação no país. A marca sueca dá mais um importante passo e criará rotas com carregadores rápidos em rodovias, possibilitando viagens mais longas com os carros elétricos.

“Temos a ambição de conectar todo o Brasil através de corredores elétricos”, destaca Rafael Ugo, diretor de marketing da Volvo Car Brasil. “Estamos sendo protagonistas da transformação porque acreditamos nos carros elétricos e esse investimento significativo que estamos fazendo vai ao encontro de tudo aquilo que acreditamos.”

A marca fará a instalação de carregadores rápidos nas principais rodovias do Brasil que ligam capitais e destinos importantes. O ambicioso plano está dividido em cinco fases e a primeira já começou a funcionar com a instalação no corredor que liga São Paulo a Curitiba.

O eletroposto de Cajati (SP) faz parte dos 13 corredores elétricos que abrangem 3.250 quilômetros saindo de São Paulo e ligando a regiões como Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Uberlândia (MG), Baixada Santista, litoral norte, entre outras. Cada um dos pontos terá capacidade para carregar dois veículos simultaneamente.

“Com isso, estamos proporcionando aos proprietários de veículos elétricos fazerem viagens intermunicipais, e até interestaduais, com seus veículos. Todos os carregadores serão instalados em locais de parada e conveniência, com segurança e comodidade para que as pessoas possam deixar seus carros carregando enquanto almoçam, jantam ou simplesmente fazem a parada para um cafezinho”, explica Rafael.

“Assim como os quase 1.000 eletropostos que a Volvo já tem espalhados em todo o Brasil, os carregadores rápidos não terão cobrança para a recarga. Além de estarem disponíveis a proprietários de diversos modelos de carros elétricos, não somente da Volvo, mas de todas as marcas. Queremos cada vez mais difundir a eletrificação e aproximar isso das pessoas”, garante João Oliveira.

Estão previstas mais quatro instalações até o final de junho. As próximas rodovias que receberão os carregadores rápidos são:

1 – Cajati (SP) – Rod. Régis Bittencourt – Instalado

2 – São Carlos (SP) – Rod. Washington Luiz

3 – Oliveira (MG) – Rod. Fernão Dias

4 – Pouso Alegre (MG) – Rod. Fernão Dias

5 – Penápolis (SP) – Rod. Marechal Rondon

6 – Botucatu (SP) – Rod. Marechal Rondon

7 – Avaré (SP) – Rod. Castelo Branco

8 – São Sebastião (SP) – Serra litoral norte

9 – Ubatuba (SP) – Rod. Tamoios

10 – Taubaté (SP) – Rod. Ayrton Senna

11 – Cubatão (SP) – Rod. Imigrantes

12 – Jacareí (SP) – Rod. Pres. Dutra

13 – Leme (SP) – Rod. Anhanguera

A Aton é a CPO responsável pela gestão do projeto, os equipamentos são fornecidos pela Enel e Weg e a Engepro é a responsável pela instalação.

Pioneirismo na eletrificação

Embora a ambição da Volvo Cars seja tornar-se 100% elétrica até 2030, o Brasil é pioneiro e já conta com toda sua frota eletrificada, com todos os modelos híbridos e elétricos no portfólio.

O primeiro carro 100% elétrico da marca chegou em setembro de 2021 e hoje a Volvo conta com dois modelos, o XC40 Recharge Pure Electric e o C40 Recharge, lançado há pouco mais de um mês. Os dois veículos estão hoje no topo do ranking de vendas de carros elétricos, sendo os modelos mais vendidos do Brasil.

“A decisão de tornar nossa frota 100% eletrificada foi vista como algo ousado e inovador, mas para nós sempre foi algo muito maior. A eletrificação nunca foi apenas um nicho dentro da Volvo Car Brasil, ela está muito conectada com nossos propósitos. Com a eletrificação, além de atingirmos as ambições globais da companhia, conseguimos tornar a mobilidade menos agressiva ao meio ambiente e iniciar uma nova era no setor automobilístico”, ressalta João.

A marca sueca também mantém o primeiro lugar entre os veículos híbridos e elétricos no Brasil com 40,12% do mercado, no primeiro trimestre.

