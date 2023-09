Futebol De acordo com a Fifa, o Brasil só tem Ederson entre os melhores jogadores de futebol do mundo

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

O jogador é um dos representantes do Manchester City, que dominou a lista masculina. (Foto: Reprodução)

A Fifa anunciou os indicados ao prêmio The Best, a ser atribuído ao melhor jogador do mundo, e mais uma vez o futebol brasileiro teve participação tímida. O único jogador do País na relação é Ederson, titular da Seleção sob o comando de Fernando Diniz, na categoria de melhor goleiro. O jogador é um dos representantes do Manchester City, que dominou a lista masculina.

Dono da tríplice coroa na última temporada europeia – foi campeão inglês, da Copa da Inglaterra e finalmente da Liga dos Campeões –, o City também emplacou a metade dos indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo: Erling Haaland, Julián Álvarez, Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan (que se transferiu ao Barcelona ao fim da temporada), Rodri e ainda Bernardo Silva.

Ederson disputa o troféu de melhor goleiro com o marroquino Yassine Bounou (então no Sevilla), o belga Thibaut Courtois (Real Madrid), o camaronês André Onana (Inter de Milão/Manchester United) e o alemão Marc-André ter Stegen (Barcelona).

O comandante do City também briga por prêmio, o de melhor treinador. Pep Guardiola concorre com Simone Inzaghi (Inter de Milão), Ange Postecoglou (Celtic/Tottenham), Luciano Spalletti (então no Napoli e hoje na seleção italiana) e Xavi Hernández (Barcelona).

A lista dos candidatos a melhor jogador não conta com Cristiano Ronaldo, Vinícius Júnior, apesar da excelente temporada no Real Madrid, e Neymar, que teve período bem discreto no PSG. Mas tem Lionel Messi. O argentino foi indicado pela temporada com o PSG – atualmente defende o Inter Miami, nos Estados Unidos. Kylian Mbappé, ex-companheiro do argentino no clube francês, também está na briga.

Menos tempo

Neste ano, jogadores e treinadores tiveram menos tempo para mostrar serviço nos gramados. Eles foram indicados com base no período de 19 de dezembro de 2022, dia seguinte à final da Copa do Mundo no Catar, a 20 de agosto deste ano. No caso das mulheres, o intervalo vai de 1º de agosto de 2022 a 20 de agosto deste ano, dia em que foi disputada a final da Copa do Mundo feminina.

Os futuros vencedores de cada categoria serão decididos com base nos votos dos atuais técnicos de todas as seleções masculinas e femininas, dos atuais capitães de todas as seleções, de um jornalista especializado de cada país e dos torcedores pelo site oficial da Fifa. A votação online foi aberta ontem. A data da cerimônia ainda não foi divulgada.

O prêmio Puskás, concedido ao autor do gol mais bonito da temporada, ainda não definiu seus indicados. A previsão da Fifa é divulgá-los no dia 21 de setembro.

