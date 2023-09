Futebol Neymar estreia com assistência, e Al Hilal vence, permanecendo na liderança do Campeonato Saudita

Por Redação O Sul | 15 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Brasileiro entrou no segundo tempo e participou diretamente de quatro gols. (Foto: Al Hilal/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neymar estreou pelo Al Hilal com uma assistência e várias boas jogadas na goleada por 6 a 1 sobre Al Riyadh. O jogo, válido pela 6ª rodada do Campeonato Saudita, foi disputado no estádio Príncipe Faisal bin Fahd, em Riade, nessa sexta-feira (15).

Com o resultado, a equipe do astro brasileiro retomou a liderança da competição, com 16 pontos. O segundo colocado é o Al Ittihad, de Karim Benzema e Romarinho, com 15 pontos.

Após defender a Seleção Brasileira nas duas últimas partidas válidas pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, Neymar foi colocado na reserva pelo técnico Jorge Jesus.

Durante vários momentos do primeiro tempo, as câmeras da televisão flagraram o craque com “cara de poucos amigos” sentado no banco. Ele entrou em campo aos 18 minutos da etapa final na vaga de Michael (ex-Flamengo) e participou diretamente de quatro gols.

Jogo

Aos 26 minutos do primeiro tempo, Michael sofreu um pênalti após ser derrubado dentro da área por Al-Shwirekh. Mitrovic cobrou a penalidade com força no canto direito do goleiro para abrir o placar. Foi o quinto gol do atacante sérvio pelo Al Hilal.

Pouco antes do intervalo, o Al Hilal chegou ao segundo gol. Após jogada pela esquerda, Milinkovic-Savic cruzou para Al-Shahrani completar com o pé direito para o fundo das redes.

O terceiro gol saiu em uma jogada de Neymar para Malcom, que dividiu com o goleiro e caiu. A bola sobrou para Nasser Al-Dawsari, que empurrou para a meta vazia.

Aos 40 minutos, Neymar dominou a bola na área, que bateu no braço do marcador. O juiz marcou a penalidade, que foi cobrada por Salem Al-Dawsari. Depois, ele deu uma assistência para o gol marcado por Malcom (ex-Corinthians), aos 38.

O astro quase deixou o gol dele nos acréscimos do segundo tempo. Aos 48, Neymar recebeu passe de Mitrovic na área e tentou driblar o goleiro Campaña, mas a bola saiu pela linha de fundo. Um minuto depois, Neymar chutou, mas o arqueiro defendeu. No rebote, Salem Al-Dawsari apareceu na área e completou.

O Al Riyadh ainda descontou no final da partida com Al-Zaqan.

Agora, o Al Hilal terá um compromisso pela Champions League Asiática contra o Navbahor, nesta segunda-feira (18), às 15h (de Brasília).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/neymar-estreia-com-assistencia-e-al-hilal-vence-para-seguir-na-lideranca-do-campeonato-saudita/

Neymar estreia com assistência, e Al Hilal vence, permanecendo na liderança do Campeonato Saudita

2023-09-15