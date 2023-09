Futebol Futebol internacional: torcedor que amamentou bebê na arquibancada concorre a prêmio da Fifa

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Torcedor do Colón, da Argentina, foi visto amamentando um bebê na arquibancada do Estádio Brigadier General Estanislao López. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Fifa (entidade máxima do futebol) divulgou nessa quinta-feira (14) os candidatos aos prêmios Fifa The Best 2023 e além de premiar os melhores jogadores e os melhores treinadores, a entidade também dará um troféu para a Melhor Torcida do ano. Um dos candidatos para vencer esta categoria está um torcedor do Colón, da Argentina, que foi visto amamentando um bebê na arquibancada do Estádio Brigadier General Estanislao López.

A situação, flagrada pelo canal TNT Sports da Argentina, aconteceu na partida entre Colón e Barracas Central, no final de maio deste ano, pela 17ª rodada do Campeonato Argentino. O jogo terminou empatado em 1 a 1, mas o vídeo do torcedor viralizou mais que o resultado do confronto.

Além do torcedor do Colón, concorrem ao prêmio o inglês Fran Hurndall e um torcedor do Millonarios, da Colômbia. O público poderá participar da votação escolhendo seus preferidos a partir dessa quinta-feira no site oficial da Fifa, mas a cerimônia do Fifa The Best 2023 ainda não tem data confirmada.

Melhores jogadores

Doze nomes estão concorrendo ao troféu que homenageia o melhor jogador do mundo na temporada, mas o que mais chamou a atenção foi a ausência do brasileiro Vinicius Júnior da lista.

A entidade já havia divulgado que o período de avaliação duraria apenas oito meses. Para o masculino, a premiação de melhor jogador do mundo pela Fifa levará em conta o desempenho dos atletas de 19 de dezembro de 2022, dia seguinte à final da Copa do Mundo no Catar, a 20 de agosto de 2023.

Atual vencedor do prêmio Lionel Messi, agora do Inter Miami, está entre os finalistas, assim como Mbappé, do Paris Saint-Germain, e Haaland, do Manchester City. A lista dos 12 nomes conta com dois jogadores do Napoli, um do Arsenal, cinco do Manchester City, um do Al-Nassr, um do Barcelona, um do Inter Miami e um do PSG.

O público poderá participar da votação escolhendo seus preferidos a partir desta quinta. A cerimônia do Fifa The Best 2023 ainda não tem data confirmada.

Confira os finalistas do prêmio The Best para melhor jogador do mundo:

– Julian Alvarez (Manchester City);

– Marcelo Brozovic (Al-Nassr);

– Kevin De Bruyne (Manchester City);

– Ilkay Gundogan (Barcelona);

– Erling Haaland (Manchester City);

– Rodri (Manchester City);

– Khvicha Kvaratskhelia (Napoli);

– Kylian Mbappé (PSG);

– Lionel Messi (Inter Miami);

– Victor Osimhen (Napoli);

– Declan Rice (Arsenal);

– Bernardo Silva (Manchester City).

Veja as finalistas para melhor jogadora do mundo:

– Aitana Bonmatí (Barcelona);

– Linda Caicedo (Real Madrid);

– Rachel Daly (Aston Villa Ladies);

– Kadidiatou Diani (Lyon);

– Caitlin Foord (Arsenal);

– Mary Fowler (Manchester City);

– Alex Greenwood (Manchester City);

– Jennifer Hermoso (Pachuca);

– Lindsey Horan (Lyon);

– Amanda Ilestedt (Arsenal);

– Lauren James (Chelsea);

– Sam Kerr (Chelsea);

– Mapi León (Barcelona);

– Hinata Miyazawa (Mynavi Sendai);

– Salma Paralluelo (Barcelona);

– Keira Walsh (Barcelona).

As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/futebol-internacional-torcedor-que-amamentou-bebe-na-arquibancada-concorre-a-premio-da-fifa/

Futebol internacional: torcedor que amamentou bebê na arquibancada concorre a prêmio da Fifa

2023-09-14