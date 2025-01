Rio Grande do Sul De bigode, governador Eduardo Leite muda o visual e movimenta as redes sociais

Por Redação O Sul | 5 de janeiro de 2025

Leite publicou uma foto com o novo visual nas redes sociais Foto: Reprodução/Redes sociais Leite publicou uma foto com o novo visual nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, aproveitou as férias para mudar o visual. Ele decidiu raspar a barba e manter apenas o bigode. A mudança movimentou as redes sociais, gerando muitos comentários.

“Quem mais aí aproveita as férias pra dar uma variada no visual?”, escreveu Leite na internet junto a uma foto de bigode. A postagem rendeu milhares de curtidas e manifestações de seguidores. Parte deles aprovou o novo visual. Já outros preferem como era até então.

O governador está viajando com o marido, o médico capixaba Thalis Bolzan. O primeiro-cavalheiro do RS anunciou que se mudará de São Paulo para Porto Alegre em breve.

Leite transmitiu o cargo de governador para o seu vice, Gabriel Souza, no dia 28 de dezembro, data em que iniciou o período de férias. Ele reassumirá o comando do Executivo gaúcho no dia 16 deste mês.

