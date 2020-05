Celebridades De biquíni, Laura Keller exibe barrigão de grávida

Por Redação O Sul | 23 de Maio de 2020

Laura Keller usou sua conta do Instagram na sexta-feira (22) para compartilhar com seus mais de 430 mil seguidores uma série de cliques da reta final da gestação de Jorge Emanuel, seu primeiro filho fruto do relacionamento com o produtor de eventos Jorge Souza.

Grávida de seis meses, a modelo aparece com biquíni vermelho na parte de cima e branco com estampa de folhas na parte de baixo da peça, além de um chapéu de palha para compor o look.

Na legenda da postagem, a vencedora da primeira edição do reality “Power Couple” comemorou ter encontrado um biquíni no seu tamanho e usou algumas hashtags para expressar a ansiedade pela chegada do herdeiro, como “Super mãe” e “29 semanas”.

A boa aparência da morena na fase final de gestação rendeu muitos elogios por parte dos fãs nos comentários da publicação. Um seguidora, inclusive, se impressionou com o tamanho da barriga da modelo: “Caramba, como cresceu”, escreveu uma internauta. Uma segunda a elegeu como “A grávida mais linda”, uma terceira preferiu descrevê-la como “maravilhosa”.

