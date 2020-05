Celebridades Aos 67 anos, Bruna Lombardi posa de baby doll e exibe piercing no umbigo

Por Redação O Sul | 23 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Bruna posou e passou uma mensagem positiva para seus seguidores. Foto: Reprodução/Instagram Bruna posou e passou uma mensagem positiva para seus seguidores. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Bruna Lombardi usou seu Instagram no início da noite de sexta-feira (22) para celebrar a chegada de mais um final de semana. No clique, a atriz de 67 anos posou com um um baby doll branco e exibiu suas curvas e um piercing no umbigo.

Na legenda da postagem, a artista passou uma mensagem positiva para seus seguidores: “Curta essa noite e aproveita pra criar um clima, pra fazer alguma coisa que você gosta. Você merece descansar, relaxar, escutar uma música, pensar em coisas que você adora, pensar em quem te quer bem”, disse.

“Muitas vezes a sua melhor companhia é você mesma. E tudo bem… Uma noite gostosa pra você, durma bem e tenha lindos sonhos”, finalizou a loira. Nos comentários da postagem, os fãs da atriz aproveitaram o espaço para exaltar a beleza e jovialidade de bruna.

“A mulher mais linda do mundo”, elegeu uma internauta. “Jesus! Se tiver mais linda, desconheço”, escreveu um segundo. “Você é maravilhosa, querida! Sua boa energia ilumina esse Instagram!”, exclamou uma terceira.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades