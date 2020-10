Celebridades De biquíni, Simone exibe barriga de grávida: “Me sentindo uma mamãe muito bonita”

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

A cantora está curtindo uma viagem em Jericoacoara com o marido, Kaká Diniz, e o filho, Henry, de 6 anos Foto: Reprodução/Instagram A cantora está curtindo uma viagem em Jericoacoara com o marido, Kaká Diniz, e o filho, Henry, de 6 anos. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Simone, da dupla com Simaria, exibiu sua barriga de 4 meses de gravidez em registros de biquíni na manhã desta quinta-feira (29). A cantora está curtindo uma viagem em Jericoacoara com o marido, Kaká Diniz, e o filho, Henry, de 6 anos.

“Bom dia! Que a luz do senhor brilhe sobre cada um de vocês”, disse ela. “Estou me sentindo uma mamãe muito bonita, muito lindinha para vocês, com esse barrigão muito bonitinho”, brincou.

