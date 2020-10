Magazine Cintia Dicker exibe aliança enorme com Pedro Scooby e fala como é cuidar dos filhos dele

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Cintia também falou como está sendo morar em terras lusitanas Foto: Reprodução/Instagram Cintia também falou como está sendo morar em terras lusitanas. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Cintia Dicker começou a manhã desta quinta-feira (29) respondendo a algumas perguntas de seus seguidores no Instagram. Entre os assuntos abordados, a modelo contou como é cuidar de Dom, de 8 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 5, filhos de seu marido, Pedro Scooby, com a ex-mulher, Luana Piovani.

“A minha família é muito grande, se juntar todo mundo dá umas 200 pessoas. E eles gostam de fazer filhinho naquela família. Então, tem muita criança e eu convivi sempre. Minha mãe tinha uma creche quando eu era pequena e eu ia com ela, amava ajudar, ficar o dia inteiro cuidando das crianças. A minha irmã eu cuidei muito dela, porque ela é 11 anos mais nova do que eu. E é isso, estar com criança é coisa mais gostosa desse mundo”, declarou Cintia.

A modelo ainda mostrou pela primeira vez a enorme aliança que usa com Pedro Scooby – as joias foram encomendadas pelos dois há algum tempo, mas só chegaram recentemente. O casal contou na entrevista que, além de união estável feita no Brasil, vai se casar em Portugal, onde mora.

“Vamos casar no cartório no próximo dia 9 [de novembro]. Como a nossa casa é agora em Portugal, queremos estar casados legalmente aqui também”, explicou o surfista. Por causa da pandemia do novo coronavírus, não haverá festa, o que eles não descartam fazer mais adiante. “Só vamos fazer quando tiver tudo liberado para as nossas famílias estarem presentes”, lamentou.

Cintia também falou como está sendo morar em terras lusitanas. “Estou amando morar em Portugal. Tudo é lindo. Portugal inteiro é lindo e tudo é perto, dá para ir de carro para vários lugares. É pertinho do Brasil, comida deliciosa, custo de vida é bem mais baixo do que eu tinha em Nova York”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine