Celebridades Tania Mara sobre Ignacio Luz, seu par em clipe: “Apenas bons amigos”

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2020

Cantora e criador de pôneis gravaram cenas de beijo para vídeo de "Anjos vêm do céu" Foto: Vinicius Mochizuki/Divulgação Cantora e criador de pôneis gravaram cenas de beijo para vídeo de "Anjos vêm do céu". (Foto: Vinicius Mochizuki/Divulgação) Foto: Vinicius Mochizuki/Divulgação

Tania Mara, 37 anos de idade, lançou seu novo single “Anjos vêm do céu” e esclareceu que ela e o ator Ignacio Luz, que participa do clipe gravado na cidade de Campos do Jordão (SP), não estão vivendo um romance. De acordo com o representante da cantora, não existe affair entre eles. “Tania continua solteira. Eles são apenas bons amigos”, esclarece. Pela primeira vez na carreira, no entanto, ela gravou cenas de beijos.

A cantora não assume um novo relacionamento desde o fim do casamento com o diretor Jayme Monjardim, com quem tem uma filha, Maysa, de 10 anos. Os dois se separaram em 2019 após 12 anos juntos.

Para o clipe de “Anjos vêm do céu”, Tania gravou durante três dias em Campos do Jordão e contou com a direção de seu irmão, Rafael Almeida,e a direção de fotografia de Vinicius Mochizuki. “A música é romântica, na linha do que sempre me propus, fala do amor que dá certo e com a pitada da country music”, diz a cantora, que começou a carreira aos 9 anos de idade, em Brasília.

Ao longo de quase 25 anos de carreira e 13 trilhas de novelas,Tania já emplacou parcerias com Chitãozinho & Xororó, Alexandre Pires, Roberta Miranda, Simone e Simaria, Elba Ramalho, Paula Fernandes e Juan Luis Guerra.

