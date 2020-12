Celebridades De “cara fechada”, Cleo nega ser séria: “Sou um amorzinho”

15 de dezembro de 2020

Cleo se abriu com seus seguidores do Instagram sobre sua personalidade. A atriz e cantora publicou nesta segunda-feira (14), em sua rede social, uma foto em que aparece “de cara fechada” e, na legenda, diz que a pose não corresponde ao interior.

“A cara é de séria, mas eu sou um amorzinho, juro”, escreveu a artista, posando com a barriga de fora ao usar um conjunto de moletom. Cleo contou recentemente que, por ser uma mulher aberta sobre sexo, as pessoas criam uma percepção e expectativas sobre ela que nem sempre são verdadeiras.

“Às vezes, só porquê você fala sobre sexo de forma natural, as pessoas tentam te rotular, que vão chegar em você e você vai sair dando ou acham que você sabe todas as gírias e posições e que você é performática. Mas, às vezes, você quer só um papai e mamãe. Já tive que ser meio grossa por isso, de o cara chegar e falar ‘ué, mas você não..?'”, desabafou no programa Prazer, Feminino, do canal da GNT no YouTube.

