Brasil De Elon Musk a aluno da Ufrgs: projetos usam tecnologia para ajudar população do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 10 de maio de 2024

Atualmente, o bilionário da tecnologia é a segunda pessoa mais rica do mundo. (Foto: Bloomberg)

Elon Musk anunciou a doação de mil terminais de internet da Starlink para ajudar o Rio Grande do Sul, além de liberar gratuitamente o sinal de todos os satélites da empresa na região. Na última quarta-feira (8), o CEO da Apple, Tim Cook, também publicou em sua conta pessoal no X (antigo Twitter) uma mensagem de apoio aos atingidos, garantindo que a Big Tech fará uma contribuição para o estado brasileiro.

O Google e Nasa também entraram na corrente com a disponibilização de mapas de alerta e imagens em tempo real.

Nas redes sociais, projetos desenvolvidos por brasileiros ganharam destaque por resolverem problemas de comunicação e acesso à água nas áreas afetadas.

Ajuda-RS, site criado por aluno da UFRGS

“Dados, sites e perfis sobre a catástrofe climática no Rio Grande do Sul que estavam sendo divulgados separadamente agora podem ser encontrados de forma organizada em um único lugar”, esta é a descrição do site criado por Victor Arnt, estudante de Engenharia de Computação da UFRGS

A plataforma Ajuda-RS compila informações como “mapas de abrigos e áreas de risco, contatos para resgate, listas de pessoas aguardando ajuda, onde conseguir socorro médico, como fazer doações e meios de cadastro para voluntariado”.

Purificadores de água da PWTech

A Agência Brasil publicou na última quarta-feira que “um total de 220 purificadores de água, comprados a partir de doações, chegaram ao Rio Grande do Sul”. Os equipamentos da PWTech, startup fundada em 2019, foram criados em parceria com duas universidades, a UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) e a USP (Universidade de São Paulo), por meio do Centro Internacional de Referência em Reuso de Água (Cirra).

Segundo a Secom, os purificadores foram comprados pelo influenciador Felipe Neto, a partir de doações arrecadadas na internet. “Cada equipamento tem a capacidade de purificar 5 mil litros de água por dia. Isso nos permitirá purificar 1,1 milhão de litros de água/dia”, divulgou o governo.

Mapa das inundações com atualizações do Google

O Google destacou um mapa com informações sobre as inundações no Rio Grande do Sul em sua página principal. Para acessá-lo, basta digitar “Mapa das enchentes no RS” na ferramenta de pesquisa.

Imagens de satélite da Nasa

A Nasa mantém uma interface com imagens de desastres naturais ao redor do mundo. O “Portal de Mapeamento de Desastres”, alimentado por satélites em tempo real, divulgou na última quarta-feira informações e fotos das enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

O site é utilizado por especialistas para análise e pesquisa aplicada para o desenvolvimento de ferramentas de previsão, preparação, resposta e recuperação de desastres.

2024-05-10