Dicas de O Sul De encontro de carros antigos a show de rock, DC Shopping tem agenda especial para o Dia dos Pais

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Fredi Chernobyl, da banda Comunidade Nin-Jitsu, se reúne com o filho em apresentação especial; sábado conta com festival de blues. Foto: Divulgação Fredi Chernobyl, da banda Comunidade Nin-Jitsu, se reúne com o filho em apresentação especial; sábado conta com festival de blues. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O DC Shopping terá atrações especiais para o fim de semana. No domingo, Dia dos Pais, Fredi Chernobyl, da banda Comunidade Nin-Jitsu, sobe aos palcos com o filho Erick Endres para uma apresentação especial. Além disso, um encontro de carros antigos exibirá diversos modelos e marcas especiais de automóveis. Festival de Blues, moda e brincadeiras para as crianças estão reservados para o sábado.

Os eventos no domingo começam a partir das 14h e prometem ser um ponto de encontro de diferentes gerações. O local escolhido é o espaço do Mercado Paralelo, onde também poderão ser encontradas diversas opções gastronômicas para o almoço ou jantar em família.

“A ideia é promover uma série de atrações especiais para toda a família aproveitar neste fim de semana, algo que sempre fez parte do nosso planejamento. Este domingo será ainda mais especial, por ser o Dia dos Pais, e trabalhamos para oferecer as melhores opções de lazer para que todos possam celebrar seus pais de uma maneira especial”, aponta Marise Mariano, superintendente do DC Shopping.

Lazer para a família

No sábado (12) é a vez do Festival Paralelo in Blues, que traz para o Palco Paralelo o melhor do gênero musical, com apresentações de Deep Blues, às 13h, André de Souza, às 15h e Elefolks às 17h. Parque de infláveis, customização de jaquetas na Spirito Santo e a junção da Feira Projeto Mercado com o Bazar Guapa enriquecem o dia, das 13h às 18h, com o melhor da moda e diversão.

“Esses eventos valorizam e enriquecem a cultura de Porto Alegre, proporcionando momentos de integração entre as pessoas com a música, moda e gastronomia”, indica Marise.

Serviço

Festival Paralelo in Blues

Data: 12

Horário: 13h às 17h

Local: DC Shopping, Mercado Paralelo (R. Frederico Mentz, 1561 — Navegantes, Porto Alegre)

Chernobyl + Erick Endres e encontro de carros antigos

Data: 13

Horário: a partir das 14h

Local: DC Shopping, Mercado Paralelo (R. Frederico Mentz, 1561 — Navegantes, Porto Alegre)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Dicas de O Sul

https://www.osul.com.br/de-encontro-de-carros-antigos-a-show-de-rock-dc-shopping-tem-agenda-especial-para-o-dia-dos-pais/

De encontro de carros antigos a show de rock, DC Shopping tem agenda especial para o Dia dos Pais

2023-08-11