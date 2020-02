Celebridades De férias, Grazi Massafera abre álbum de fotos de sua viagem à Índia

18 de fevereiro de 2020

Grazi Massafera está curtindo muito suas merecidas férias em uma viagem à Índia Foto: Reprodução/Instagram

Após longos meses de gravação e de um trabalho em intenso como protagonista da novela “Bom Sucesso”, da TV Globo, da qual protagonizou a personagem Paloma, a atriz Grazi Massafera está curtindo muito suas merecidas férias em uma viagem à Índia.

Em seu perfil oficial no Instagram, a loira compartilhou muitas fotos do local e encantou seus seguidores e fãs com os cliques ao posar diante da cordilheira do Himalaia, que pega parte do país indiano, além do Paquistão, Nepal, Butão e China.

Namorando o ator Caio Castro, Grazi está curtindo as férias na companhia do amado. Castro também usou suas redes sociais para compartilhar algumas fotos e registrar momento importantes do passeio.

