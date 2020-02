Celebridades Kate Middleton define exposição após partos como “aterrorizante”

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

"Não fui das grávidas mais felizes", disse Kate Foto: Reprodução "Não fui das grávidas mais felizes", disse Kate Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Kate Middleton deu um relato esclarecedor e sincero sobre sua experiência como mãe: a duquesa de Cambridge participou do podcast “Happy Mum Happy Baby” (“Mãe feliz, bebê feliz”, em tradução do inglês).

Nele, a mãe de George, de 6 anos, Charlotte, de 4, e Louis, de quase 2 anos – cujo crescimento impressionou em fotos recentes – listou suas preferência nos cuidados com os herdeiros e também os momentos mais desafiadores.

A hiperêmese gravídica, síndrome que ocasiona mais enjoos, foi um dos assuntos abordados. “Não fui das grávidas mais felizes. Muita gente tem isso de forma até pior, mas foi um desafio. Não só para mim, mas para quem estava a minha volta. William não podia fazer muita coisa para ajudar, e é difícil para todos verem uma pessoa amada sofrer sem poder fazer nada”, disse sobre a condição que acometeu Tatá Werneck na gravidez de Clara Maria.

Outra questão abordada pela inglesa foi a tradição de tirar fotos ao deixar a maternidade, deixada de lado por Meghan Markle no nascimento de Archie. “Foi um pouco aterrorizante, não vou mentir”, analisou a duquesa, explicando que manteve as fotos nas outras gestações em consideração ao carinho que sentia do público.

“Todo mundo tinha sido tão solidário e William e eu estávamos conscientes de que isso era algo que todos estavam entusiasmados, e somos muito gratos pelo apoio que o público nos mostrou e, na verdade, para que compartilhe que a alegria e a apreciação do público eram igualmente importantes”, indicou Kate, fã assumida da moda sustentável.

“Mas, igualmente, foi associado a um bebê recém-nascido e a pais inexperientes e à incerteza sobre o que isso continha. Então havia todo tipo de emoções misturadas”, ponderou.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Celebridades

Deixe seu comentário