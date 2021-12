Política De férias no litoral paulista, Bolsonaro dança funk em lancha com apoiadores

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2021

O presidente passeou de lancha em Guarujá Foto: Reprodução/Redes sociais O presidente passeou de lancha em Guarujá. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

O presidente Jair Bolsonaro foi filmado dançando uma paródia do funk “Baile de Favela” em uma lancha, ao lado de apoiadores, em Guarujá, no litoral paulista, onde passa férias.

As imagens foram publicadas nas redes sociais na segunda-feira (20) pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e pelo tenente Mosart Aragão, assessor especial do chefe do Executivo. Os dois ironizaram uma suposta preocupação do mandatário com o encontro entre o ex-presidente Lula (PT) e o ex-governador Geraldo Alckmin (sem partido) durante um jantar em São Paulo, no domingo (19). O ex-tucano, que sempre foi adversário político de Lula, é cotado para ser vice do petista nas próximas eleições para a Presidência da República.

De autoria do MC Reaça – encontrado morto em Valinhos (SP) em junho de 2019 –, a paródia da música “Baile de Favela” foi intitulada “Proibidão do Bolsonaro”. Além de exaltar o presidente, a música critica mulheres de esquerda. “Dou pra CUT pão com mortadela e para as feministas, ração na tigela. As minas de direita são as top mais bela, enquanto as de esquerda têm mais pelo que cadela”, diz trecho da música.

Presidente preocupado com o "Jantar da Democracia" de Lula/Alckmin! pic.twitter.com/QpwIKJLcOb — Tenente Mosart Aragão (@AragaoMosart) December 20, 2021

