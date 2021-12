Entre os concursos da Mega da Virada, o número 10 é o mais sorteado, conforme a Caixa. A dezena foi sorteada quatro vezes desde o início do concurso especial, em 2009. Em segundo lugar, há um empate entre quatro dezenas: 03, 05, 20 e 36. Cada uma saiu três vezes.

Há ainda 16 dezenas que nunca saíram na Mega da Virada: 07, 08, 09, 13, 15, 19, 21, 23, 26, 28, 39, 44, 48, 54, 59 e 60.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até as 17h de 31 de dezembro. O sorteio será realizado no mesmo dia, às 20h. Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega da Virada não acumula.

Caso ninguém acerte os seis números, a bolada será dividida entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante. As apostas custam o mesmo valor da Mega-Sena regular, a partir de R$ 4,50, e devem ser feitas com os volantes específicos do concurso.