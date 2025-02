Porto Alegre De forma inédita, evento de entrega do maior prêmio da internet brasileira será realizoda em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

Evento do iBest está marcado para a próxima semana, no Theatro do Bourbon Country. (Foto: Arquivo/iBest)

Porto Alegre se prepara para receber, pela primeira vez, o Prêmio iBest, reconhecido nacionalmente por destacar os grandes nomes da internet no Brasil. A edição 2025 do evento será realizada na próxima quinta (13) e sexta-feira, no Teatro do Bourbon Country (próximo ao Shopping Iguatemi), na Zona Norte, e conta com o apoio da prefeitura e governo do Estado.

A honraria contemplará aproximadamente 100 modalidades. Na lista constam sites, plataformas digitais, aplicativos, produtores de conteúdo, apresentadores, personalidades da mídia e ações de cunho social, dentre outras tantas categorias.

Desde sua primeira edição, na metade da década de 1990, o prêmio iBest se consolidou como principal referência no reconhecimento dos destaques da internet do País, mediante votação aberta ao público e especialistas. A iniciativa é da empresa iBest Global, que atua no segmento.

Valorização da força do Estado

Tradicionalmente, a cerimônia tem como local o Centro do País. De acordo com os organizadores, a decisão de levar o iBest para o Rio Grande do Sul em 2025 tem por objetivo valorizar a força do Estado e da capital gaúcha entre a comunidade digital, especialmente em um período de retomada após as enchentes de maio do ano passado.

Estas e outras informações (incluindo resultados de edições anteriores) podem ser conferidas no site premioibest.com. Também são publicadas atualizações nas redes sociais do evento.

(Marcello Campos)

