Brasil Funcionários de hospital dizem que furadeiras domésticas usadas em cirurgias foram escondidas em fiscalização da Vigilância Sanitária

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2025

Médicos foram filmados usando furadeiras domésticas em cirurgias ortopédicas. Foto: Reprodução Médicos foram filmados usando furadeiras domésticas em cirurgias ortopédicas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Funcionários do Hospital Nossa Senhora do Pari, que fica no Centro de São Paulo e foi denunciado por fornecer furadeiras domésticas para cirurgias ortopédicas, afirmam que receberam ordem para esconder todos os equipamentos irregulares durante fiscalização da Vigilância Sanitária do Estado realizada nesta quinta-feira (6).

O uso de furadeiras domésticas em cirurgias é proibido pela Anvisa desde 2008. A nota técnica, emitida pelo órgão, afirma que o uso representa um grave risco para a saúde e constitui infração sanitária por se tratar de produto sem registro na Anvisa.

Em nota, a Vigilância Sanitária disse que esteve no local depois da reportagem da TV Globo e não encontrou nenhuma irregularidade.

Por telefone, para o G1, um funcionário, que prefere não se identificar, contou como foi a ordem de esconder os equipamentos para não serem flagrados na fiscalização.

“A gerente de enfermagem, junto com a diretoria, pediu pra esconder tudo de irregular por causa da Vigilância Sanitária, tipo furadeira, material reutilizado que foi tirado de um paciente para por em outro, e estão mandando esconder”.

Outra funcionária, que pediu para não se identificar, também percebeu que os equipamentos foram escondidos. Em uma troca e mensagens, ela diz “Cremesp veio aqui de manhã, esconderam as blacks”. Outra pessoa responde: “black furadeiras”. E ela diz “sim”.

Os detalhes do convênio firmado entre a Prefeitura de São Paulo e o hospital Nossa Senhora do Pari são públicos e estão disponíveis no site do próprio Executivo municipal. No documento, fica claro que o hospital é contratado para prestação de assistência à saúde e integrara o Sistema Único de Saúde.

E que o valor do repasse anual destinado ao hospital é de pouco mais de R$ 33 milhões. Ou seja, em média, R$ 2, 8 milhões por mês.

A direção do Hospital do Pari afirmou que realiza cerca de 550 cirurgias por mês, e que tem o compromisso de atender a população com o mais elevado padrão de qualidade hospitalar.

Denúncia

Imagens gravadas no dia 24 de janeiro de 2025 mostram a precariedade na estrutura do hospital com goteiras no corredor. Médicos foram filmados usando furadeiras domésticas em cirurgias ortopédicas.

Nas imagens, é possível ver as furadeiras, que são proibidas pela Anvisa desde 2008, usadas pelos médicos com marcas de sangue e até com fios desencapados

A Associação Beneficente Nossa Senhora do Pari foi fundada em 2002 e é 100% credenciada pelo SUS para atendimentos ortopédicos. Ainda conforme o funcionário, a unidade usa as furadeiras em todos os procedimentos que exigem perfuração óssea.

(As informações são do G1)

2025-02-06