Os maiores #fetiches femininos 😈 #Fetiche é o objeto que se atribui #poder sobrenatural ou mágico, seja feito pelo homem ou natural, animado ou inanimado. Do francês, ‘fétiche’, que por sua vez é um empréstimo do português ‘feitiço’, cuja origem é o latim ‘facticius’, nem sempre está relacionado ao sexo. Mas a definição que costuma interessar à maioria das pessoas é: situação, objeto ou parte do corpo que estimule o #desejo #sexual. Estimulada pelo tema, a equipe da revista norte-americana Ask Men concluiu uma pesquisa interessante e sugeriu algumas das preferências e fetiches. Dá uma olhada! 🍑 Fetiche nº 1: #Dominação – É o fetiche de dominar na cama e se sentir no controle da situação. 🍑 Fetiche nº 2: Ser #dominada – O inverso também vale. Esse é o fetiche de quem gosta de ser amarrada e dominada. 🍑 Fetiche nº 3: Olá, estranho! – Fetiche de fazer #sexo com um #desconhecido, sem ter qualquer tipo de ligação com a pessoa. 🍑 Fetiche nº 4: #Ménage a trois com outra mulher – Fetiche de estar na cama com o parceiro e com outra mulher. 🍑 Fetiche nº 5: Ménage a trois com dois homens – Nesse fetiche vale a vontade de ser o centro das atenções, o alvo de desejo de dois homens. Essa prática não necessariamente envolve dupla penetração. 🍑 Fetiche nº 6: #Striptease – O striptease é o fetiche mais comum entre as mulheres, que adoram excitar o parceiro e perceber como ele as deseja. Foto: @marcomaximofotografo Lingerie: @sensualizemodaintima Make: @florha_makeup_hair Local: @espacokaeru