Celebridades Alessandra Ambrosio aparece totalmente nua em foto no chuveiro com namorado

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2020

“Happy Valentine’s”, escreveu Alessandra na legenda. Foto: Reprodução/Instagram “Happy Valentine’s”, escreveu Alessandra na legenda. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

O clima esquentou no Instagram de Alessandra Ambrosio na sexta-feira (14). A modelo surgiu completamente nua em uma foto no chuveiro ao lado do namoradoo empresário italiano Nicolo’ Oddi, para comemorar o Valentines Day.

“Happy Valentine’s”, escreveu a famosa na legenda. Na imagem “caliente”, os dois aparecem se beijando embaixo da ducha. Um emoji de coração ainda tampa parte dos seios da modelo.

Nos comentários, os fãs elogiar a beleza de Alessandra. “Quanto fogo”, escreveu um internauta. “Que casalzão”, brincou outro.

