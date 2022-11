Esporte “De novo em uma copa do mundo” diz Neymar após lesão em jogo de estreia da Copa do Catar

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2022

O atacante brasileiro sofreu uma entorse no tornozelo direito Foto: Reprodução

O atacante Neymar, publicou em suas redes sociais uma espécie de desabafo após ser confirmada uma entorse no tornozelo direito. A imagem do jogador chorando no banco de reservas acabou confirmando a preocupação dos torcedores da Seleção Brasileira. O jogador deixou o estádio Lusail com dificuldades para caminhar.

Na tarde desta sexta-feira (25), o camisa 10 do Brasil postou em seu Instagram que em mais uma Copa do Mundo o jogador tinha uma lesão.

“Hoje se tornou um dos momentos mais difíceis da minha carreira… e de novo em uma copa do mundo. Tenho lesão sim, é chata, vai doer mas eu tenho certeza que vou ter a chance de voltar porque eu farei o possível pra ajudar meu país, meus companheiros e a mim mesmo”, disse o atacante.

Segundo os médicos da Seleção Brasileira, Neymar está fora da fase de grupos da Copa do Catar. A avaliação do jogador será feita diariamente pelos médicos para ser tomado as melhores decisões para ter o atleta o quanto antes e estar disponível para o técnico Tite.

