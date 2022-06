Grêmio De olho em outros jogos da rodada na Série B, Grêmio recebe o Londrina-PR nesta terça-feira

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2022

Tricolor gaúcho está em quarto lugar na tabela, com 22 pontos. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Em mais um jogo para se manter no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Grêmio recebe em casa às 19h desta terça-feira (28) o Londrina-PR. A equipe gaúcha está em quarto lugar, com 22 pontos, e ainda que vença não poderá subir de posição, já que o Bahia tem 25 pontos mas conta com vantagem em número de vitórias.

O Tricolor também estará de olho em outros dois confrontos desta décima-quinta rodada da competição. No primeiro, marcado para a mesma noite, torcerá por um tropeço do Sport contra o líder Cruzeiro, já que o time pernambucano ocupa a quinta posição, com apenas um ponto a menos que o time gaúcho.

Já na quarta-feira (29), será a vez de “secar” o Tombense-MG, que ocupa a sexta colocação (20 pontos) e enfrenta fora de casa o CRB de Alagoas.

Continuidade aos preparativos

Após empate de 1 a 1 com o CSA de Alagoas na quinta-feira passada (23), o grupo do Grêmio permaneceu em Maceió na manhã seguinte. Os atletas chegaram a realizar um treino na cidade antes de pegar o avião para Porto Alegre.

Já de volta à capital gaúcha, o elenco se reapresentou no fim da manhã de sábado no centro de treinamentos Luiz Carvalho, da Arena, para retomar os preparativos. Uma nova sessão de trabalho foi realizada no domingo e terá continuidade nesta segunda-feira.

(Marcello Campos)

