Por Redação O Sul | 26 de junho de 2022

Colorado enfrenta o Colo-Colo na noite desta terça-feira, pelas oitavas-de-final. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Faltando menos de 72 horas para o primeiro duelo contra o Colo-Colo (Chile) pelas oitavas-de-final da Copa Sul-Americana, o Inter intensificou no domingo (26) os preparativos do jogo, que será realizado às 19h desta terça-feira, fora de casa. O técnico Mano Menezes orientou durante a manhã o segundo treino da equipe, com prioridade em aspectos táticos.

Ele contou com os retornos do meia Alan Patrick (recuperado de lesão na coxa esquerda), do zagueiro Paulo Victor e do lateral Renê (com sintomas gripais, eles estiveram em campo na vitória de sexta-feira contra o Coritiba pelo Brasileirão). Já o lateral argentino Fabricio Bustos teve constatada lesão muscular na coxa direita e desfalca o time por uma semana.

Para a manhã desta segunda-feira (27), o elenco tem agendado mais um trabalho no Parque Gigante, antes de embarcar para o Chile. O confronto de volta será disputado na terça-feira seguinte (5), no estádio Beira-Rio.

Situação no Campeonato Brasileiro

Apesar dos 24 pontos alcançados ao bater o Coritiba por 3 a 0, no fim de semana o Inter caiu do terceiro para o quarto lugar no Campeonato Brasileiro. O motivo foi a vitória do Athletico-PR (4 a 2 sobre o Bragantino), que deixou a equipe paranaense com o mesmo escore colorado mas em vantagem nos critérios qualificados (uma vitória a mais).

A boa notícia é que, apesar de o Atlético-MG também ter chegado a 24 pontos (ao superar o Fortaleza de virada, por 3 a 2), permanece no quinto degrau, com saldo de apenas um gol a menos que o time gaúcho. No topo da tabela estão Palmeiras (29 pontos) e Corinthians (26). O próximo adversário do Inter é o Ceará, no sábado que vem (2).

(Marcello Campos)

