Porto Alegre Oferta de horários é ampliada em cinco linhas de ônibus que atendem a Zona Leste de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A sétima etapa do programa de reestruturação Mais Transporte terá um incremento de 31 viagens. Foto: Cesar Lopes/PMPA Também avança a retirada do cobrador nos coletivos da capital gaúcha. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir desta segunda-feira (27), a oferta de horários é ampliada em cinco linhas de ônibus que atendem a Zona Leste de Porto Alegre. O destaque fica por conta da 375-Agronomia, principal opção de transporte para a comunidade acadêmica do Campus Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Também serão reforçados os horários no pico em mais uma linha e o período noturno em mais três linhas. As mudanças, no âmbito da sétima etapa do programa de reestruturação municipal “Mais Transporte”, são detalhadas no site eptc.com.br.

E a localização dos veículos pode ser consultada em tempo real na função GPS do aplicativo Tri, disponível gratuitamente nas plataformas de download.

Confira as alterações

– 375-Agronomia – acréscimo de 16 viagens por dia, com novos horários no pico da manhã, tarde e entrepico.

– 470 Bom Jesus-Madri – mais seis viagens por dia, com novos horários no pico da manhã e da tarde.

– 361-Cefer – três novas viagens por dia nos horários noturnos.

– A348-Alimentadora Jardim Bento Gonçalves – acréscimo de três viagens por dia nos horários noturnos.

– A360-Alimentadora Ipê – mais de três viagens por dia nos horários noturnos.

Retirada de cobradores

Também nesta segunda-feira, o transporte coletivo da capital gaúcha passa a circular com 28% das linhas sem cobrador em dias úteis. São quatro novas linhas com presença apenas do cobrador:

– A952-Alimentadora Parada 3 Chácara das Peras Parada 6.

– A953-Alimentadora Chácara das Peras Quinta do Portal IDA.

– A954-Alimentadora Chácara das Peras Parada 6.

– A955-Alimentadora Quinta do Portal Chácara das Peras Volta.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre