De olho em candidatura nas eleições, o general Pazuello, ex-ministro da Saúde, pede para ir para a reserva do Exército

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Pazuello foi ministro da Saúde de 16 de setembro de 2020 a 23 de março de 2021. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello pediu oficialmente para ir para a reserva do Exército Brasileiro. Os planos políticos discutidos para Pazuello vão ser definidos a partir de aferições dos cenários regionais. Atualmente, o caminho mais provável é que o ex-ministro dispute uma vaga na Câmara dos Deputados.

De acordo com o Exército, o pedido foi feito na segunda-feira (21), na Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social. “O requerimento será processado e o ato formal de passagem para a reserva, publicado oportunamente no Diário Oficial da União”, diz.

Pazuello foi ministro da Saúde de 16 de setembro de 2020 a 23 de março de 2021. Ele deixou o cargo depois de um longo período de críticas pela condução da pasta durante a pandemia, sobretudo em relação à aquisição de vacinas. Na sequência, foi secretário de Estudos Estratégicos da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e agora é assessor na mesma pasta.

No ano passado, Pazuello participou de um ato com o presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro em 23 de maio. O regulamento interno não autoriza a participação de militares em manifestações político-partidárias, no entanto, o comando do Exército decidiu que o ex-ministro não deveria ser punido pelo ocorrido.

“O Comandante do Exército analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo referido oficial-general. Desta forma, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello. Em consequência, arquivou-se o procedimento administrativo que havia sido instaurado”, dizia nota publicada à época.

