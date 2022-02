Porto Alegre Parte do Morro Santana, em Porto Alegre, receberá ações ambientais por confirmação de dengue

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Agentes de combate a endemias visitarão a região para orientar a população diante da circulação viral. Foto: Cristine Rochol/PMPA Agentes de combate a endemias visitarão a região para orientar a população diante da circulação viral. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre realizará ações de controle ambiental para diminuir o risco de transmissão do vírus da dengue em parte do Morro Santana nesta quarta-feira (23) e quinta-feira (24). As operações serão feitas após a confirmação do primeiro caso autóctone (contraído na cidade, sem histórico de viagem) da doença na capital gaúcha no ano de 2022. O perímetro abrange um raio de 150 metros a contar do local onde o paciente passou o período de viremia, ou seja, enquanto o vírus circulava no organismo.

Na quarta, nos turnos da manhã e tarde, agentes de combate a endemias da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) visitarão a região para orientar a população diante da circulação viral, fazer busca ativa de outros casos suspeitos da doença, ou de pessoas com sintomas compatíveis com a dengue, além de fazer a remoção mecânica de criadouros de mosquitos.

Na quinta-feira, a ação prevista é de bloqueio químico, com aplicação de inseticida, no mesmo perímetro. A intenção, nesse caso, é diminuir a população de mosquitos adultos, diminuindo, dessa forma, o risco de transmissão do vírus pela picada de uma fêmea do inseto. A fêmea do Aedes aegypti pica seres humanos pois precisa de sangue para desenvolver os ovos. Se uma pessoa infectada com a dengue for picada, o vírus passará para o mosquito e depois de alguns dias o inseto transmitirá o vírus para outras pessoas, pela picada.

Perímetro das operações

– Rua Parlamento (ponto de partida), Quatro mil e Cinquenta e Dois e Quatro Mil e Cinquenta e Três e Albert Roberts Jr.

– Parte das ruas Eurico da Costa Gama, Mário Juarez de Oliveira, Carlos Fonseca Amador, Carlos Berlinzoni; Quatro mil e Cinquenta e Quatro; Onofre Pereira Maciel; e Faixa Cidadão.

