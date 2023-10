Geral De olho nos eleitores jovens, políticos de direita dominam o TikTok no País

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2023

Há quase duas vezes mais políticos de direita do que de esquerda na plataforma de vídeos curtos. (Foto: Reprodução)

Nem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O político com o maior número de seguidores no TikTok no Brasil é o deputado Tiririca (PL-SP). Levantamento feito pela Universidade Federal Fluminense (UFF) a pedido do jornal O Estado de S. Paulo mostra que, entre os dez políticos mais seguidos na plataforma de vídeos curtos, predominam parlamentares que se dizem de direita ou de centro. A direita tem utilizado o TikTok para atrair os jovens.

O Centrão aparece com seis representantes no ranking dos dez políticos brasileiros com mais seguidores no aplicativo que tem 88,3 milhões de usuários no Brasil. Bolsonaro (5,5 milhões) e Lula (4,3 milhões) ocupam, respectivamente, a segunda e terceira posições do “top 10”. Tiririca é seguido por 6,1 milhões de pessoas.

Diferentemente dos demais, Tiririca desponta no TikTok sem falar de política. Ele publica vídeos de humor, de dancinhas e de memes, seguindo uma tendência particular do uso da plataforma no Brasil: políticos que quiserem ter mais alcance precisam falar de assuntos além da política.

“Há, no TikTok, grande quantidade de políticos que atuam muito no sentido de trabalhar uma linguagem que, simultaneamente, despolitiza e politiza. Eles estão trabalhando com uma dimensão muito próxima do humor e da denúncia”, disse o professor da UFF Viktor Chagas, responsável pelo levantamento.

Lula é o único nome da esquerda entre os dez políticos mais seguidos e está à frente do quarto colocado, o deputado Delegado Matheus Laiola (União Brasil-PR), por uma diferença de 200 mil seguidores.

“O TikTok faz aflorar o tipo de conteúdo feito em linguagem descontraída, há um ambiente que favorece aquele que produz um conteúdo no calor do acontecimento, de uma forma direta ou coloquial, ainda que, na verdade, seja um conteúdo extremamente planejado”, disse o professor da UFF.

No Brasil, Lula é o único político de esquerda que tem mais de 1 milhão de seguidores no TikTok. A direita foi mais ágil e consolidou espaço enquanto o aplicativo crescia no País. Como mostrou o Estadão, estudo do Laboratório de Combate à Desinformação e ao Discurso de Ódio em Sistemas de Comunicação em Rede da UFF detectou 300 políticos com conta no TikTok, com 265 contas ativas que somam mais de 23 mil vídeos. Há quase duas vezes mais políticos de direita do que de esquerda na rede. O primeiro grupo tende, estatisticamente, a acumular mais seguidores e curtidas.

No Congresso, o deputado Matheus Laiola é quase desconhecido. Mas no TikTok ele fala com 4,1 milhões de pessoas. Na rede, mostra ações como parlamentar, dá dicas sobre pets e denuncia maus-tratos de animais. Os conteúdos alcançam, em média, de 20 mil a 30 mil pessoas. No primeiro mandato, ele foi eleito com 132 mil votos no rastro dos vídeos.

O grande diferencial do aplicativo é a duração dos vídeos, com possibilidade de fazer edições, além de oferecer a opção de inserção de recursos interativos, que vão de enquetes a lives. Se antes a plataforma era de vídeos com “dança e coreografia”, hoje ela pode oferecer informação imediata.

Aos 27 anos, o deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) é o mais jovem entre os políticos brasileiros mais influentes no Tiktok. Ele usa a rede para publicar memes, provocações ao governo Lula e divulgar o trabalho como deputado. “A principal função dessas redes, em especial o TikTok, é alcançar públicos novos, pessoas que não conhecem seu trabalho”, disse. “Gosto muito de fazer paródia de abertura de anime. Onde mais viralizava era no TikTok. O público de 16 a 25 anos assiste em massa.”

Em uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) publicada no ano passado, o TikTok aparece como a rede social mais usada por crianças e adolescentes – 34% do público brasileiro entre 9 e 17 anos afirmou acessar o aplicativo em 2021. O Brasil é o país com o terceiro maior grupo de usuários na plataforma, atrás apenas de Estados Unidos e Indonésia. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 13,74% dos eleitores brasileiros têm de 16 a 24 anos.

Grande parte das postagens feitas no perfil de Lula é para a divulgação de ações do governo federal. Porém, um dos vídeos com maior engajamento foi um encontro com a atleta do Corinthians e da seleção feminina de futebol Tamires Cássia em que ele diz “Vai, Corinthians”. O post teve mais de 400 mil visualizações, número superior aos de informações sobre políticas públicas. O presidente entrou na rede na pré-campanha de 2022. Bolsonaro abriu sua conta em 2021.

O TikTok é uma das redes em que o ex-presidente é mais ativo. Faz publicações com críticas ao governo atual e lembranças de seu mandato na Presidência. Uma das postagens com melhor desempenho é um vídeo em que aparece tomando café enquanto concede uma entrevista ao Estadão.

O conteúdo da entrevista, quando Bolsonaro foi questionado sobre o esquema suspeito de venda ilegal de joias e sua convivência com o hacker Walter Delgatti Neto, foi ignorado pela postagem e substituído por uma música viral utilizada na plataforma. A publicação alcançou 371 mil visualizações. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

