Inter De Pena deve voltar ao time titular contra o São Luiz

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2023

De Pena começou no banco de reservas no empate contra o Avenida Foto: Reprodução De Pena começou no banco de reservas no empate contra o Avenida (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Carlos De Pena é o artilheiro neste início de temporada do Inter. Com isso, o jogador deve voltar a ser titular na partida deste domingo (29), contra o São Luiz. O meia iniciou no banco de reservas no empate, em 1 a 1, contra o Avenida, nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul.

O jogador foi responsável por decidir a partida, marcando o gol de empate para o Colorado. Depois da partida, em entrevista coletiva, Mano Menezes explicou qual foi o motivo de De Pena não começar a partida. Segundo o treinador, o meia sentiu fortes dores, ficando como dúvida horas antes da partida.

Inter segue sem vencer no Campeonato Gaúcho, em duas partidas, soma dois pontos. E no momento, está em 7° colocado na tabela do Gauchão. Inter entra em campo, às 16h30min, contra o São Luiz, no Beira-Rio, em Porto Alegre.

