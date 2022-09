Inter De Pena será titular do Inter diante do Bragantino no Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão

28 de setembro de 2022

De Pena (foto) entrará na vaga de Mauricio Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O uruguaio Carlos de Pena está escalado no jogo do Inter desta quarta-feira (28) contra o Bragantino, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pelo Brasileirão.

De Pena entrará na vaga de Mauricio. A ideia é equilibrar os ataques, já que Pedro Henrique deve ser utilizado pelo lado direito do Colorado para que o uruguaio ocupe a faixa esquerda de campo.

A mudança tática de Pedro Henrique acontece devido a ausência de Bustos, suspenso. Para a vaga do argentino, o zagueiro Igor Gomes como lateral-direito contra os paulistas. No gol, Keiller terá sequência enquanto Daniel segue fora.

O Inter é o vice-líder do campeonato com 49 pontos. Já o Bragantino ocupa a 13ª posição com 34 pontos.

