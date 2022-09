Inter Inter presta homenagem à sócia 105 mil

28 de setembro de 2022

Atualmente, com 23% do quadro social composto por mulheres, o Inter tem o maior número de sócias no País

Como forma de agradecimento, a sócia Pétala Godinho Pinto será homenageada nesta quarta-feira (28), antes da partida contra o Bragantino, em Porto Alegre, onde receberá de Liana Bazanela, diretora executiva de Marketing, uma camisa com o número 105 mil às costas.

Atualmente, com 23% do quadro social composto por mulheres, o Inter tem o maior número de sócias no País, o que representa muito para a instituição. “Somos um Clube plural, e a participação feminina comprova isso. Além dessa representatividade no quadro social, vemos, cada vez mais, as arquibancadas do Beira-Rio ocupadas por elas. E isso é muito gratificante, pois comprova que as iniciativas que estamos colocando em prática estão dando o retorno que esperamos”, ressalta Liana.

O Inter tem à disposição diferentes modalidades de associação, sendo que estão abertos para novos sócios e sócias os planos Campeão do Mundo (mensalidade a R$ 50), Nada vai nos Separar (R$ 25 por mês), Academia do Povo (R$ 10) e Sócio Coloradinho (R$ 6,25).

