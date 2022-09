Grêmio Grêmio consegue efeito suspensivo e vai mandar jogo contra o CSA na Arena

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Com o resultado, o Tricolor terá seu mando de campo garantido, em casa Foto: Divulgação O recurso foi encaminhado pelo departamento jurídico do Grêmio, na última quinta-feira, 22, e deixa a punição suspensa até o que ocorra o julgamento no Pleno do Tribunal Foto: Divulgação

O Grêmio obteve na tarde desta terça-feira (27), o deferimento do pedido de efeito suspensivo, devido à punição do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), por conta das brigas ocorridas na Arquibancada Norte, no jogo contra o Cruzeiro, na Arena, em Porto Alegre, pela Série B do Brasileirão.

A condenação acarretou na perda de três mandos de campo, além do pagamento de multa no valor de R$ 100 mil. Com isto, o Grêmio irá jogar em sua própria casa, na próxima terça-feira (04), contra o CSA.

O recurso foi encaminhado pelo departamento jurídico do Grêmio, na última quinta-feira (22), e deixa a punição suspensa até o que ocorra o julgamento no Pleno do Tribunal.

