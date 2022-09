Grêmio Divulgadas datas e horários das últimas três rodadas do Grêmio na Série B do Brasileirão

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

Tricolor enfrentará o Náutico em casa, Tombense e Brusque fora Foto: Reprodução/Twitter (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou, nesta quarta-feira (28), o desmembramento das últimas três rodadas da Série B do Brasileirão. Além das datas, a entidade que regula o futebol brasileiro também divulgou os horários das partidas em que o Grêmio enfrentará Náutico (23/10), Tombense (28/10) e Brusque (6/11).

Nesta sexta-feira (30), o Tricolor enfrenta o Sampaio Corrêa, às 19h. O adversário da 33ª rodada será o CSA, na Arena, às 19h do dia 4 de outubro. Rival direto pelo G-4, o Londrina recebe o Tricolor no dia 8 de outubro, às 16h30min. Rival no G-4, o Bahia vem a Porto Alegre para o jogo no dia 16, às 16h.

Por conta do efeito suspensivo concedido na terça-feira (27), o Grêmio poderá mandar os jogos restantes na Série B na Arena. O julgamento do recurso do clube apeleando a pena de perda de três mandos de campo e R$ 100 mil de multa por conta dos episódios de violência contra o Cruzeiro ainda não tem data marcada.

36ª rodada

23/10

16h – Náutico x Grêmio

37ª rodada

28/10

21h30min – Tombense x Grêmio

38ª rodada

6/11

18h30min – Grêmio x Brusque

