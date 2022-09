Grêmio Grêmio derrota por 2 a 0 o Aimoré fora de casa e segue 100% na Copa FGF – Troféu Tarciso Flecha Negra

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

O Tricolor derrotou o Aimoré pelo placar de 2 a 0. Os gols gremistas foram anotados por Velasco e Vitinho Foto: Renan Jardim/Grêmio Renan Jardim/Grêmio Foto: Renan Jardim/Grêmio

O Grêmio segue com 100% de aproveitamento na disputa da Copa FGF – Troféu Tarciso Flecha Negra. Na noite desta terça-feira (27), atuando no Estádio Cristo Rei em São Leopoldo, no Vale do Sinos, o Tricolor derrotou o Aimoré pelo placar de 2 a 0. Os gols gremistas foram anotados por Velasco e Vitinho.

A partida começou com a disputa intensa das duas equipes pela posse de bola, em um gramado irregular e com o campo seco, fazendo a bola ficar viva em cada jogada. O Grêmio tentou encaixar algum ataque, mas acabava não conseguindo ajustar o último passe. Logo aos 12 minutos, Wesley saiu com lesão muscular para a entrada de Kevin.

Aos 21 minutos, o time da casa conseguiu roubar a posse no meio-campo e ligou rápido contra-ataque. O chute frontal foi defendido em dois tempos por Thiago Beltrame, na melhor oportunidade até então no confronto. Em cobrança de falta aos 29 minutos, a bola desviou na barreira e o goleiro gremista se esticou para tocar na bola antes de bater no travessão e quicar à frente da linha. Por muito pouco não sai o gol do Aimoré.

Pois foi no contra-ataque da jogada do time da casa que o Tricolor abriu o marcador, já aos 30 minutos. Vitinho recebeu o passe em profundidade pelo lado direito do ataque. Ele segurou a bola e cortou a marcação, levando em velocidade para o fundo do campo. Logo deu a rolada na pequena área. Velasco se adiantou ao defensor para desviar com a ponta do pé e tirar o goleiro da jogada e mandar no cantinho. 1 a 0!

Em nova chegada, aos 38 minutos, o Grêmio ampliou a vantagem. Após cobrança de escanteio de Cuiabano da esquerda, Rafael Costa no segundo pau cabeceou em direção à primeira trave. Jefferson devolveu no meio da área e a zaga afastou parcialmente. A bola quicou fora da área e Vitinho veio para arriscar o chute na caída, de canhota. A bola passou por todo mundo e por baixo dos braços do goleiro, que falhou. 2 a 0!

A segunda etapa começou de forma equilibrada. Com a vantagem, o Grêmio valorizava a posse de bola, enquanto que o time da casa procurava pressionar em bolas alçadas na área. Perto dos dez minutos, Junior Fialho recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, após carrinho por trás em Vitinho, deixando o Aimoré com um a menos em campo.

Em seguida, o auxiliar técnico Ruimar Kunzel trocou Velasco e Vitinho por Luisinho e Ronald Barcellos, respectivamente. Com a vantagem numérica, o Grêmio tratou de ficar o máximo possível com a posse de bola, evitando maior pressão da equipe adversária. Em jogada de velocidade, Wesley Pacheco arriscou o chute da entrada da área e a bola passou perto da trave esquerda, para fora, aos 27 minutos.

Depois disso, o jogo seguiu sob total controle do Tricolor, sem sofrer riscos maiores na defesa, ao mesmo tempo em que buscava ajustar uma escapada ofensiva. Na reta final da partida entrou Léo Fenga para a saída de Vini Paulista. Também deixou o gramado Thomas Luciano para a entrada de Lucas Kawan, sendo as últimas trocas.

Com uma atuação segura até os últimos movimentos do duelo, o Grêmio administrou a vantagem. Antes do apito final, aos 47 minutos, Yan teve a chance de frente para o goleiro Thiago Beltrame. Mas o arqueiro gremista cresceu para fazer a defesa no chute rasteiro.

Com o triunfo o Grêmio se isola na liderança do Grupo E, com seis pontos em duas partidas disputadas. Volta a atuar no dia 5 de outubro, quando viaja até Bagé para encarar o Guarany, no Estádio Estrela D’Alva, em partida atrasada da primeira rodada.

Escalação: Thiago Beltrame; Thomas Luciano, Rafael Costa, Jefferson e Cuiabano; Pedro Cuaibá, Velasco (Luisinho) e Ronald Falkoski; Vini Paulista e Vitinho (Ronald Barcellos); Wesley (Kevin).

Auxiliar técnico: Ruimar Kunzel.

